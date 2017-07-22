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Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»

03 февраля 2022, 20:34




Как сообщает Business Insider, Microsoft отменила прежние планы по выпуску гарнитуры смешанной реальности HoloLens 3.

Издание ссылается на источники внутри Microsoft, согласно которым основной причиной для пересмотра планов разработки новой модели HoloLens стала «путаница» и «неопределенность в выборе приоритетных стратегических целей развития».

Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»


Созданию серии гарнитур HoloLens предшествовало появление игрового контроллера Kinect, выпущенного в 2010 году. Среди разработчиков HoloLens было много тех, кто прежде занимался Xbox и Kinect. Разработка HoloLens началась в 2012 году, прототип был представлен в январе 2015 года, а на рынок первая модель вышла в марте 2016 года. Однако продукт не получился, он не пользовался массовым спросом, Из-за этого Microsoft отказалась от подключения партнёров для производственного выпуска HoloLens и занималась производством сама на своей фабрике в США.

Гарнитура HoloLens представляет собой надеваемый на голову обруч с расположенными перед глазами тонированными линзами с волнообразной призматической структурой. Эти линзы используются для преломления трансляций, которые выводятся на расположенные по бокам микродисплеи. Для пользования HoloLens необходимо предварительно откалибровать расстояние между зрачками. Размер устройства может быть настроен под размер головы пользователя с помощью специального колёсика.

Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»


В верхней части контролера расположены две пары кнопок, которые служат для управления яркостью экрана (над левым ухом) и громкостью звука (над правым). Динамики расположены у нижнего края устройства и позволяют слышать звуки виртуальной реальности и звуки, исходящие извне.

Последняя выпущенная модель HoloLens 2 появилась в продаже в 2020 году. Как сообщает Business Insider, в это время внутри компании уже назрел внутренний конфликт, связанный с выбором стратегии развития будущей модели HoloLens 3.

Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»


Главное расхождение взглядов касалось выбора целевой аудитории. Если глава HoloLens Алекс Кипман настаивал на развитие технологии для потребительского рынка, другие члены руководства считали, что для Microsoft будет лучше, если ограничиться предприятиями и корпоративными применениями. Это расхождение в итоге привело к тому, что в компании решили отказаться от выпуска HoloLens 3.

Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»


Как отмечает Business Insider, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла старался обходить эту тему стороной. Он занимается сейчас прежде всего вопросами разработки программного обеспечения для метавселенной. С его точки зрения, Microsoft должна придерживаться направления программных разработок, чтобы дать возможность другим аппаратным разработчикам гарнитур AR и MR использовать ПО на своих устройствах. Эксперты отмечают, что этот подход очень напоминает то, как Microsoft занималась разработкой Windows Phone, а потом отказалась от его производства.

Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»


Сообщается, что Microsoft пыталась наладить сотрудничество с Samsung для создания гаджета, на котором будет запускаться ПО Microsoft, но партнерство, похоже, не получилось.

В то же время Фрэнк Шоу из Microsoft заявил, что HoloLens «остается важной частью наших планов в отношении развития смешанной реальности и метавселенной».



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