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Apple сделает люк с управляемой прозрачностью для Apple Car

04 февраля 2022, 12:15




Компания Apple защитила патент в Управлении по патентам и товарным знакам США на технологию изготовления уникальной конструкции люка, который может быть установлен на крыше будущего электромобиля. Одна из его особенность - это управляемая прозрачность.

Хотя в патенте не указывается, что данная технология предназначена именно для электромобилей Apple Car, очевидно, что она не может использоваться в смартфонах iPhone, планшетах iPad или компьютерах Mac.

Apple сделает люк с управляемой прозрачностью для Apple Car


В документе приведены эскизы, напоминающие крышу автомобиля. На некоторых схемах показаны направления смещения люка, на других можно увидеть детали механизма в самом люке.

В описании к патентной заявке сообщается: «Транспортное средство включает в себя крышу, проем в крыше и окно, расположенное впереди проема». Из этого можно сделать вывод, что Apple рассматривает применение нового устройства именно в автомобилях.

Патент раскрывает детали использования стекла с переменной прозрачностью: пользователь сможет контролировать прозрачность люка, установленного на крыше.

Недавно сообщалось, что якобы разрабатываемый проект Apple Car относится к созданию электромобиля с функцией полностью автономного вождения. Его появление ожидают к 2025 году. В настоящее время этот проект сталкивается с определенными проблемами, но самая главная из них - высокая текучка квалифицированного персонала, который работает над проектом.



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