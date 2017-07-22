Компания Motorola анонсировала новый смартфон moto g stylus 2022. Он относится к устройствам среднего уровня и поддерживает работу со стилусом.
Смартфон moto g stylus 2022 выступает преемником модели g stylus 2021, которая была представлена в прошлом году. Он оснащен 6,8-дюймовым ЖК-экраном Max Vision с разрешением FHD+ (2460x1080 пикселей). Экран занимает 89% площади лицевой панели, имеет частоту обновления 90 Гц, а в его отверстии установлена 16-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2.
Аппаратной основой служит платформа MediaTek Helio G88. Она построена на 12-нм техпроцессе и включает в себя два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц, вместе с которым установлен графический процессор ARM Mali-G52 2EEMC2.
Телефон предлагает 6 Гбайт оперативной памяти, работает под управлением Android 11 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.
На тыльной стороне располагается камера с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1,9. Она использует технологию «4-в-1» и поддерживает фазовый автофокус. Вторая камера - сверхширокоугольный объектив с разрешением 8 Мп, углом обзора 118° и диафрагмой f/2,2. Есть также датчик глубины с разрешением 2 Мп с диафрагмой f/2,4.
Смартфон поддерживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и оснащается портом USB Type-C. Поверхность его корпуса имеет водоотталкивающее покрытие P2i.
Смартфон moto g stylus 2022 продается по розничной цене 299,99 долларов (17 400 руб.).
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