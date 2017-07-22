В сети появилась информация о новом смартфоне Samsung Galaxy A53 5G (SM-A5360). Он станет преемником крайне популярного смартфона Galaxy A52. Новинка уже получила сертификат китайского регулятора TENAA, раскрывшего ее ключевые характеристики, а теперь этот аппарат появился на пресс-снимках.
Samsung Galaxy A53 5G, как и предшественник, рассматривается как модель среднего класса «для народа». Новинка построена на чипсете Exynos 1200 с графическим процессором Mali-G68.
Конфигурация памяти представлена в виде 6 или 8 Гбайт ОЗУ и 128 или 256 Гбайт встроенной основной памяти с возможностью расширения до 1 Тбайт с помощью карты micro SD.
Смартфон имеет 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с прежним разрешением FHD+ (1080×2400 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Поменялась только технология дисплея, которая раньше была TFT LCD. Прежний вариант давал «экономию», новый вариант лучше, но будет ли это также дешево - вопрос. Зато благодаря AMOLED, снова появилась удобная, встроенная в дисплей технология сканера отпечатков пальцев. Да и разрешение селфи-камеры выросло с 16 Мп у предшественника до 32 Мп.
Что касается оснащения камерами, то изменения достаточно существенны. Осталась основная камера - 64 Мп к которой добавилась поддержка оптической стабилизации OIS. Повысилось разрешение сверхширокоугольной камеры до 12 Мп (прежде было 8 Мп). Разрешение датчика глубины и макро-камеры выросло с 2 Мп до 5 Мп.
В смартфоне установлена батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Телекоммуникационная поддержка: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.
Прежняя модель продавалась по цене 310 долларов. Сколько будет стоить Samsung Galaxy F53 5G, пока неизвестно.
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