В сети Linkedin появилось сообщение инженера AMD, раскрывающее планы оснащения новых моделей графических процессоров следующего поколения Navi 3X. Автором поста стал инженер-конструктор Infinity Data Fabric - подразделения AMD. Он сообщил, что в конструкции новых чипов с архитектурой RDNA3 будут применяться узлы, выпускаемые на базе двух техпроцессов - 5 нм и 6 нм.
Это заявление косвенно подтвердило то, что ранее заявила генеральный директор AMD Лиза Су. Он сказала, что новые продукты с архитектурой RDNA3 появятся уже в этом году. Компания собирается выпустить три новые модели процессоров: Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Они придут на смену процессорам Navi 2x, которые выпускались с использованием узлов по 6 нм технормам.
Выпуск первых графических процессоров Navi 3X совпадет с анонсом новой архитектуры Zen4 «Raphael». Мероприятие должно пройти в конце года.
Тем самым, сотрудник AMD неявно подтвердил, что каждая из новых моделей Navi 3X будет иметь собственный набор вычислительных узлов. Процессоры Navi 31 и Navi 32 будут оснащены 6-нм и 5-нм узлы, Navi 33 получит только 6-нм узел.
Это косвенно подтверждает слух, что модель Navi 33 останется монолитной конструкцией, тогда как другие процессоры в новой серии будет представлять собой уже набор из нескольких кристаллических матриц.
Узлы в составе будущих процессоров AMD Navi 31/32/33/MI300. Источник: Linkedin
Топовая конфигурация Navi 31 будет включать 60 групповых процессоров (workgroup processors, WGP). По этим данным можно оценить вычислительную мощность топовой модели Navi 31 - набор из 15360 потоковых процессоров.
Гибридная конструкция Navi 32 будет нести 40 групповых процессоров WGP, что позволяет оценить количество доступных ей шейдерных процессоров на уровне 10240 штук.
Начальная в линейке модель Navi 33 будет иметь 16 или 20 групповых процессоров WGP, соответственно кличество шейдеров составит 4096 или 5120.
Объем кэш-памяти 3D Infinity Cache увеличится вдвое: 256-512 Мбайт для Navi 31, 256-394 Мбайт для Navi 32 и 128-256 Мбайт для Navi 33.
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