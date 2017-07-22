РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Гибридные процессоры AMD Navi 3X будут 5-нм и 6-нм узлы

04 февраля 2022, 20:24




В сети Linkedin появилось сообщение инженера AMD, раскрывающее планы оснащения новых моделей графических процессоров следующего поколения Navi 3X. Автором поста стал инженер-конструктор Infinity Data Fabric - подразделения AMD. Он сообщил, что в конструкции новых чипов с архитектурой RDNA3 будут применяться узлы, выпускаемые на базе двух техпроцессов - 5 нм и 6 нм.

Это заявление косвенно подтвердило то, что ранее заявила генеральный директор AMD Лиза Су. Он сказала, что новые продукты с архитектурой RDNA3 появятся уже в этом году. Компания собирается выпустить три новые модели процессоров: Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Они придут на смену процессорам Navi 2x, которые выпускались с использованием узлов по 6 нм технормам.

Гибридные процессоры AMD Navi 3X будут 5-нм и 6-нм узлы


Выпуск первых графических процессоров Navi 3X совпадет с анонсом новой архитектуры Zen4 «Raphael». Мероприятие должно пройти в конце года.

Тем самым, сотрудник AMD неявно подтвердил, что каждая из новых моделей Navi 3X будет иметь собственный набор вычислительных узлов. Процессоры Navi 31 и Navi 32 будут оснащены 6-нм и 5-нм узлы, Navi 33 получит только 6-нм узел.

Это косвенно подтверждает слух, что модель Navi 33 останется монолитной конструкцией, тогда как другие процессоры в новой серии будет представлять собой уже набор из нескольких кристаллических матриц.

Гибридные процессоры AMD Navi 3X будут 5-нм и 6-нм узлы

Узлы в составе будущих процессоров AMD Navi 31/32/33/MI300. Источник: Linkedin


Топовая конфигурация Navi 31 будет включать 60 групповых процессоров (workgroup processors, WGP). По этим данным можно оценить вычислительную мощность топовой модели Navi 31 - набор из 15360 потоковых процессоров.

Гибридная конструкция Navi 32 будет нести 40 групповых процессоров WGP, что позволяет оценить количество доступных ей шейдерных процессоров на уровне 10240 штук.

Начальная в линейке модель Navi 33 будет иметь 16 или 20 групповых процессоров WGP, соответственно кличество шейдеров составит 4096 или 5120.

Объем кэш-памяти 3D Infinity Cache увеличится вдвое: 256-512 Мбайт для Navi 31, 256-394 Мбайт для Navi 32 и 128-256 Мбайт для Navi 33.

Гибридные процессоры AMD Navi 3X будут 5-нм и 6-нм узлы




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Графический процессор Intel Arc A370M появился в тестах Bapco CrossMark
  • AMD Radeon RX 6900 XT стала худшей видеокартой для майнинга
  • Доходность майнинга Ethereum на NVIDIA RTX 3080 Ti упала до 2,8 долларов/день
  • Раскрыты подробности о новых графических процессорах AMD Radeon «Navi 3x»
  • Криптоферма рядового американского майнера занимает 4-этажное здание

    • предыдущая новость
    Слухи о Samsung Galaxy A53 5G: 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, Exynos 1200, батарея 5000 мАч

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 4 Active Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 февраля, 2022

    Гибридные процессоры AMD Navi 3X будут 5-нм и 6-нм узлы

    Слухи о Samsung Galaxy A53 5G: 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, Exynos 1200, батарея 5000 мАч

    Анонс moto g stylus 2022: 6,8-дюймовый дисплей FHD+, Helio G88, стилус и демократичная цена

    Apple сделает люк с управляемой прозрачностью для Apple Car

    3 февраля, 2022

    Microsoft отказалась от выпуска HoloLens 3 из-за «стратегической неопределенности»

    Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов

    Анонс бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus в России за 9990 рублей

    Storytel теперь доступно для умных часов на Wear OS

    В Польше идет модернизация завода Wilk Elektronik по производству игровой памяти Goodram

    Представлен SSD WD Black SN770 без DRAM-памяти

    2 февраля, 2022

    MSI добавила поддержку AVX-512 для материнских плат под процессоры Alder Lake-S

    DrawnApart позволяет отследить любого онлайн-пользователя по «отпечатку» видеокарты

    Cougar представила геймерский процессорный кулер Forza 50 башенного типа

    Наушники Apple AirPods Pro 2 станут более ориентированы на фитнес

    Пульсометр Peloton Heart Rate ArmBand выглядит как нарукавная повязка

    Micron внедрила умное производство на базе метавселенных с помощью решения Lenovo ThinkReality

    Флагманская видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti так и не появилась в январе

    1 февраля, 2022

    Microsoft готовит новые 3D-смайлики для Windows 11

    Redmi готовится выпустить K50 Gaming, а следом K50 Pro+ с чипсетом Dimensity 9000

    Умные часы Huami Amazfit GTR 3 Pro проверяют артериальное давление во время сна

    ССЫЛКИ