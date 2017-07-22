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Долгожданная видеокарта AMD Radeon RX 6950XT появится в апреле

04 февраля 2022, 22:58




Долгожданная видеокарта AMD Radeon RX 6950XT появится в середине апреля.

Об этом сообщил Youtube-блогер coreteks, который ранее уже давал ряд прогнозов относительно планов AMD - большинство из них сбывалось. На этот раз он упомянул ожидаемую видеокарту Radeon RX 6950XT, сообщив, что производитель намерен выпустить ее раньше, в середине апреля.

Долгожданная видеокарта AMD Radeon RX 6950XT появится в апреле


В чем неожиданность и почему такой интерес?

Дело в том, что ранее информатор Greymon55, слухи которого пользуются доверием, сообщил, что не стоит ждать этой видеокарты раньше июня.

coreteks также упомянул видеокарту RX 6850XT, сообщив, что для нее не будет обновления. Это указывает на то, что не все видеокарты на базе процессора Navi 21 получат обновление.



Повышенный интерес к выпуску видеокарты AMD Radeon RX 6950 XT обусловлен тем, что она должна прийти на смену видеокарте RX 6900 XT. Последняя уже была названа «худшей по окупаемости для майнеров».

Ажиотажный спрос на видеокарты всегда опирался на предварительную оценку их окупаемости при майнинге. Цены на криптовалюту сейчас упали, поэтому этот вопрос встал еще острее. Конфигурация видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT многих устраивает, благодаря установке топового 7-нм графического процессора Navi 21 с архитектурой RDNA 2. Но реальная эксплуатация показала, что эта видеокарта стала «кошмаром для майнеров». Реальный срок ее окупаемости составил более 3 лет.

Главной причиной провала стала слишком узкая шина для передачи данных. Видеокарта имеет массивный кэш L3, который играет важное значение для успешного майнинга, но из-за малой пропускной способности шины, вычислительных ресурсов оказывается недостаточно.

Новая видеокарта AMD Radeon RX 6950XT отличается от предшественницы тем, что эта проблема устранена. Пропускная способность выросла на 12,5% до 18 Гбит/с. Поэтому эту карту ждут на рынке с большим нетерпением.

Реплика coreteks о планах в отношении видеокарты AMD Radeon RX 6950XT появилась после того, как блогер Moore's Law is Dead заявил, что, по его источникам, никаких обновлений для видеокарт с 6-нм процессорами не предвидится. После этого Youtube-блогер MLID уточнил, что помимо них есть еще видеокарты 6950XT, 6850XT и 6750XT.

Долгожданная видеокарта AMD Radeon RX 6950XT появится в апреле




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