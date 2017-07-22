Компания Huawei объявила о начале продаж в России ноутбука HUAWEI MateBook 16. Главные особенности новой 16-дюймовой модели: процессор AMD Ryzen 7 5800H, обновленная система охлаждения и встроенные функции защиты зрения.
Много внимания при разработке производитель уделил дисплею. Он имеет высокую детализацию, обеспечивает разрешение 2,5K (2520х1680 пикселей) и высокую плотность пикселей (189 ppi). Поддерживается 10-битная кодировка цвета со 100% покрытием цветовой палитры sRGB. Максимальная яркость достигает 300 нит, контрастность - 1500:1.
Высокие характеристики дисплея требуют также и повышенной защиты для зрения. Экран получил сертификат TÜV Rheinland Colour Accuracy и Quick Stability, который гарантирует точность и стабильность воспроизведения цветов. Это позволяет использовать ноутбук для работы над профессиональными графическими задачами.
В этой модели снова наблюдается наметившийся тренд к переходу профессиональных моделей к пропорции дисплея 3:2 с уходом от традиционных широкоформатных экранов. Это повышает удобство работы с приложениями, таблицами, текстами и веб-сайтами. Узкие рамки обеспечивают полезную площадь экрана на уровне 90%.
HUAWEI MateBook 16 оснащен топовым 7-нм процессором AMD Ryzen 7 5800H. Процессор построен на архитектуре Zen3, имеет восемь ядер, 16 потоков и максимальную частоту до 4,4 ГГц. Установлены твердотельный накопитель NVMe PCIe объемом 512 ГБ и двухканальная память DDR4-3200 объемом 16 Гбайт.
Много внимания при разработке было уделено эффективности системы охлаждения. Она носит название HUAWEI Shark fin и предусматривает использование двойных тепловых трубок и двух вентиляторов диаметром более 75 мм. Уровень шума не превышает 22 дБ. Ноутбук позволяет мгновенно переключиться в режим повышенной производительности с помощью клавиш Fn+P до TDP процессора 54 Вт.
Ноутбук использует аккумулятор емкостью 84 Вт*ч. Его запаса хватает на 12,5 часа работы без подзарядки в режиме просмотра локального видео в формате 1080p. Благодаря технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge всего 15 минут подзарядки хватит на 3,5 часа работы с офисными приложениями.
HUAWEI MateBook 16 оснащен стеклянным тачпадом, площадь которого увеличилась на 46%. Имеется метка Huawei Share для быстрого подключения других устройств к ноутбуку.
От прошлых моделей ноутбуку досталась высококачественная аудиосистема. Она состоит из фронтальной стереосистемы с двумя динамиками мощностью по 2 Вт с поддержкой звука стандартов 5.1 и 7.1. Два микрофона с интеллектуальной системой шумоподавления позволяют вести аудиозапись на расстоянии до пяти метров.
Вес устройства составляет всего 1,99 кг при толщине 17,8 мм.
Продажи HUAWEI MateBook 16 начнутся 15 февраля 2022 года по рекомендованной розничной цене 109 990 рублей.