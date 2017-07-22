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Akasa выпустила вентиляторы OTTO для промышленных компьютеров с классом защиты IP68

07 февраля 2022, 12:16




Компания Akasa объявила о выпуске новой серии 120-мм корпусных вентиляторов OTTO, отвечающих требованиям класса защиты IP68.

Название OTTO берет свое начало от английского слова otter (выдра) - крупных речных млекопитающих, ведущих полуводный образ жизни. Они умеют быстро плавать в воде, при этом могут успешно охотиться.

Akasa выпустила вентиляторы OTTO для промышленных компьютеров с классом защиты IP68


Вентиляторы OTTO создают мощный поток воздуха, помогая удалять тепло и пыль из компьютера. Их сертификация по классу защиты IP68 указывает на то, что данные модели могут уверенно работать в условиях повышенной влажности и даже попадания капель воды на гладкие лопасти.

Вентиляторы имеют эргономичный дизайн. Они способны сглаживать удары и вибрации за счет запатентованной антивибрационной конструкции. Последняя обеспечивает мягкую амортизацию механических лопастей вентилятора относительно рамы из армированного стекловолокна.

Akasa выпустила вентиляторы OTTO для промышленных компьютеров с классом защиты IP68


Сертификация по классу защиты IP68 указывает на то, что вентиляторы OTTO могут работать в тяжелых, промышленных условиях. Они имеют съемную раму, удобную для обслуживания и очистки компьютера.

Новая серия вентиляторов OTTO оснащена трехфазным двигателем. Он расположен внутри корпуса и гарантирует плавное переключение между клеммами, снижает вибрацию и увеличивает эффективность работы, при этом отличаясь своей долговечностью.

Модели OTTO SC12 имеют серповидную конструкцию лопастей. Они ориентированы на оптимизацию создаваемого статического давления, обеспечивают больший поток воздуха и пригодны для обдува внутренних пространств с высокой плотностью упаковки, например, систем «все-в-одном». Пыль и грязь не могут оседать внутри таких радиаторов, что повышает их эффективность в работе и сокращает время обслуживания.

Модели OTTO SF12 имеют т.н. дизайн S-Flow. Они оптимизированы для проталкивания больших объемов воздуха и могут применяться в вытяжных и приточных системах. Такие вентиляторы можно устанавливать внутри корпусов.

Akasa выпустила вентиляторы OTTO для промышленных компьютеров с классом защиты IP68


Стоимость OTTO SC12 (AK-FN109) и OTTO SF12 (AK-FN110) начинается от 25,95 евро (2200 руб.).



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