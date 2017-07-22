Компания Akasa объявила о выпуске новой серии 120-мм корпусных вентиляторов OTTO, отвечающих требованиям класса защиты IP68.
Название OTTO берет свое начало от английского слова otter (выдра) - крупных речных млекопитающих, ведущих полуводный образ жизни. Они умеют быстро плавать в воде, при этом могут успешно охотиться.
Вентиляторы OTTO создают мощный поток воздуха, помогая удалять тепло и пыль из компьютера. Их сертификация по классу защиты IP68 указывает на то, что данные модели могут уверенно работать в условиях повышенной влажности и даже попадания капель воды на гладкие лопасти.
Вентиляторы имеют эргономичный дизайн. Они способны сглаживать удары и вибрации за счет запатентованной антивибрационной конструкции. Последняя обеспечивает мягкую амортизацию механических лопастей вентилятора относительно рамы из армированного стекловолокна.
Сертификация по классу защиты IP68 указывает на то, что вентиляторы OTTO могут работать в тяжелых, промышленных условиях. Они имеют съемную раму, удобную для обслуживания и очистки компьютера.
Новая серия вентиляторов OTTO оснащена трехфазным двигателем. Он расположен внутри корпуса и гарантирует плавное переключение между клеммами, снижает вибрацию и увеличивает эффективность работы, при этом отличаясь своей долговечностью.
Модели OTTO SC12 имеют серповидную конструкцию лопастей. Они ориентированы на оптимизацию создаваемого статического давления, обеспечивают больший поток воздуха и пригодны для обдува внутренних пространств с высокой плотностью упаковки, например, систем «все-в-одном». Пыль и грязь не могут оседать внутри таких радиаторов, что повышает их эффективность в работе и сокращает время обслуживания.
Модели OTTO SF12 имеют т.н. дизайн S-Flow. Они оптимизированы для проталкивания больших объемов воздуха и могут применяться в вытяжных и приточных системах. Такие вентиляторы можно устанавливать внутри корпусов.
Стоимость OTTO SC12 (AK-FN109) и OTTO SF12 (AK-FN110) начинается от 25,95 евро (2200 руб.).