32-летняя домохозяйка миссис Лафхайли из Лондона обнаружила в посылке с заказанным смартфоном iPhone 13 Pro Max бутылочку мыла для рук за один доллар. Подмена обнаружилась по месту доставки, когда курьер уже ушел. Поиски мошенников пока не увенчались успехом.
История началась с того, что девушка, живущая в Лондоне, оформила онлайн-заказ на покупку iPhone 13 Pro Max стоимостью около 2057 долларов с предоплатой в 202 доллара. Оставшуюся сумму покупатель должен был заплатить позднее.
В первый день, когда посылка должна была быть доставлена по адресу, водитель сообщил, что «застрял в пробке» и доберется до адресата на следующий день.
Поскольку покупатель и ее семья «живут в квартире на первом этаже, им пришлось отслеживать в окно, когда прибудет посылка, опасаясь, что ее могут передать соседям». Наблюдая за приехавшей машиной на следующий день, хозяйка успела только увидеть, что водитель быстро выскочил из машины, сделал фотографию и сразу уехал, сообщив, что никого нет дома, кто мог бы забрать посылку.
Рано утром на третий день приехал другой курьер. Ему открыл дверь муж девушки, получивший посылку со смартфоном. Около полудня, когда миссис Лафхайли проснулась, она вскрыла коробку и обнаружила там бутылочку с жидким мылом для рук вместо смартфона.
В настоящее время полиция ведет расследование. Сообщается, что за несколько дней посылку могли подменить в разных местах, из-за чего расследование задерживается. Среди подозреваемых называют и саму миссис Лафхайли. Известно, что Amazon и другие участники доставки могут использовать специальную ленту или вакуумную герметизацию коробок для наиболее ценных покупок. Это делает невозможным подмену, и позволяет оценить, в каком состоянии посылка попала в дом к покупателю.
Точные детали расследования пока не сообщаются. Оно еще не завершено.
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