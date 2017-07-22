23-летний художник и архитектор Нгуен Дак Чанг придумал дизайн первого в мире электромобиля в стиле Бэтмена. По замыслу создателя, это идеальная машина для гонок за преступниками. Более того, первая и единственная в мире копия электрического Бэтмобиля уже выставлена для показа на веб-сайте Van Daryl и доступна для покупки.
Партнером в создании электромобиля выступила ханойская мастерская Marco Studios, которая занимается созданием костюмов супергероев. «Это полностью боевой, тактический автомобиль, способный перемещаться с высокой скоростью на автомагистралях», - заявил автор проекта.
Транспортное средство было изготовлено по чертежам Бэтмобиля, более известного как «Тумблер» ("the Tumbler") Кристофера Нолана. Разработка началась с проработки стальной рамы, на которую крепились бронепанели. В производстве применялись ABS (для блокировки колес), композитные пластические материалы, сталь и углеродное волокно. Некоторые детали были изготовлены вручную, другие напечатаны на 3D-принтере.
Автомобиль весит около 600 кг и способен развивать скорость до 104 км/ч. Он имеет автоматическую коробку передач и питается от электрического двигателя и литий-ионного аккумулятора.
Внутри имеется сидение для двух человек, они могут попасть внутрь автомобиля через две автоматические двери. Двери открываются с помощью пульта дистанционного управления. Для улучшения обзора автомобиль оборудован 4 камерами безопасности и мониторами.