Компания Samsung объявила о новой экологической инициативе, связанной с защитой природы и океанских просторов от выбрасываемого пластика. Samsung объявила о готовности выкупать прохудившиеся рыболовные снасти, пластиковые сети, сделав их доставку рыболовецкими компаниями рентабельной.
Известно, что прохудившиеся рыболовецкие сети до сих пор выбрасываются в море взамен их транспортировки обратно на сушу. В настоящее время это экономически невыгодно.
По данным Samsung, в мире ежегодно выбрасывается в море около 640 000 тонн рыболовных сетей. Они изготавливаются из пластмасс, которые могут оказывать серьезное негативное воздействие на морские экосистемы. После их разрушения частицы пластика могут попадать в пищу и воду.
Samsung планирует собирать и использовать пластик в производстве будущих устройств. Первыми устройствами, для которых найдется применение переработанных рыболовных сетей, станут смартфоны серии Galaxy. Samsung представит технологию переработки пластика при производстве своих устройств на будущем мероприятии Unpacked. Оно должно состояться 9 февраля.
Ожидается, что Samsung сообщит там об обновлении линейки устройств Galaxy, включая серию Galaxy S22 и серию Galaxy Tab S8. Нынешний анонс указывает на то, что Samsung также расскажет что-то дополнительно интересное. Это будет связано с рыболовецкими сетями.
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