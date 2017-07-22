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Цветной принтер Xerox C310 позволяет печатать в цвете с разрешением 1200x1200 dpi

07 февраля 2022, 21:22




Компания Xerox выпустила цветной принтер Xerox C310, отличающийся удобным расположением органов управления, надёжностью и доступностью. Новая модель ориентирована на применение в небольших офисах, в составе небольших рабочих групп, удалённым сотрудникам. Принтер позволяет сделать цветную печать качественной и производительной, а сам процесс печати защищенным.

Принтер Xerox C310 позволяет печатать в цвете с разрешением 1200x1200 dpi, помогая легко использовать графические элементы для привлечения внимания к важной информации. Функция двусторонней печати обеспечивает дополнительную экономию, сокращая расход бумаги.

Цветной принтер Xerox C310 позволяет печатать в цвете с разрешением 1200x1200 dpi


Компактность соседствует с низким уровнем шума, надёжностью и высокой производительностью. Принтер способен выдержать нагрузку печати до 80 тысяч страниц в месяц. Скорость печати составляет до 33 стр/мин, причем она одинаковая как в монохромном, так и в цветном режиме.

Xerox C310 готов к эксплуатации сразу, благодаря решению Xerox Smart Start. Эта утилита помогает легко интегрировать принтер в рабочую среду без помощи ИТ-специалистов. С ее помощью можно быстро подключаться к домашней или корпоративной сети Wi-Fi.

Цветной принтер Xerox C310 позволяет печатать в цвете с разрешением 1200x1200 dpi


Принтер поддерживает технологии Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct. Они позволяют легко печатать с любого доступного устройства - смартфона, планшета, настольного компьютера или ноутбука.

Комплексная система безопасности защищает конфиденциальность данных.



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