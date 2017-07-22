В последние дни известный информатор Greymon55 радует своих пользователей интересными слухами, в основном касающихся еще не выпущенных графических карт AMD. Одно из последних новинок, о которой он рассказал - это готовящаяся к выпуску видеокарта AMD Radeon RX 6950XT.
Как заявил Greymon55, новая карта будет работать на более высокой тактовой частоте - «свыше 2,5 ГГц». Принимая во внимание, что ее предшественник - видеокарта AMD Radeon RX 6900XT, выпущенная в декабре 2020 года, работает на частоте 2015 МГц и при этом может разгоняться до частоты 2250 МГц, прирост новой карты по частоте будет составлять, как минимум 250 МГц.
Следует отметить, что в качестве примера бралась модель с воздушным охлаждением. В июне 2021 года была выпущена видеокарта с жидкостным охлаждением - AMD Radeon RX 6900XT Liquid Edition. Ее рабочая частота составила уже 2250 МГц, а в режиме разгона она могла работать на частоте 2435 МГц,, Т.е. прирост для модели AMD Radeon RX 6950XT составит примерно 65 МГц , если сравнивать с видеокартой Liquid Edition.
По слухам, новая видеокарта будет оснащена тем же 7-нм графическим процессором Navi 21 XTXH, который был установлен на видеокарте с водяным охлаждением AMD Radeon RX 6900XT LC. Отличие будет состоять в том, что это будет более мощный чип с увеличенной тепловой стойкостью и более высокой тактовой частотой.
Обращает на себя также внимание широкая поддержка со стороны партнеров. На их фоне появление процессора AMD Navi 21 с тактовой частотой 2,5 ГГц+ не выглядит чем-то необычным.
Например, партнеры компании AMD уже выпустила модели, оснащенные жидкостным охлаждением: Sapphire Toxic Extreme (2730 МГц), Gigabyte AORUS Xtreme WF (2525 МГц), ASUS ROG STRIX LC (2525 МГц) или ASROCK OC Formula. Самой производительной называют кастомную модель с воздушным охлаждением - XFX Speedster MERC 319, работающую на тактовой частоте 2495 МГц.
Пока нет информации, появится ли жидкостное охлаждение для RX 6950XT или нет.
Кроме того, Greymon55 считает, что RX 6950XT способна иметь тепловую мощность на уровне 350 Вт. Это даже выше, чем 330 Вт с жидкостным охлаждением, и на 50 Вт больше, чем у оригинальной серии 6900 XT.
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