РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс TECNO POVA 5G: 6,9-дюймовый дисплей FHD+, геймерский стиль, батарея 6000 мАч

08 февраля 2022, 12:35




Компания TECNO Mobiles выпустила свой первый смартфон с поддержкой 5G - модель TECNO POVA 5G.

Новинка оснащена 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (2460х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц.

Аппаратная начинка построена на 6-нм чипсете Dimensity 900, содержащем два процессорных ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти 8 Гбайт типа LPDDR5 может быть дополнен еще 3 Гбайт виртуальной памяти путем применения технологии виртуализации памяти. Объем основной памяти составляет 128 Гбайт (UFS 3.1), причем его можно нарастить до 512 Гбайт с помощью карты microSD.

Анонс TECNO POVA 5G: 6,9-дюймовый дисплей FHD+, геймерский стиль, батарея 6000 мАч


Новый смартфон можно рассматривать и как геймерскую модель. Мощную и динамичную игровую производительность обещает наличие Panther Game Engine 2.0. Эта технология помогает снижать нагрев и энергопотребление, а также добиваться отсутствия потерь в скорости вывода на экран, что избавляет от потери кадров.

В телефоне есть тыльная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1,6, макрокамера на 2 Мп и объектив для работы функций ИИ. Все это дополняется четырехъэлементной светодиодной вспышкой.

Доступна интервальная съемка в формате 4K, замедленная съемка с частотой 960 кадров в секунду и видео с эффектом боке. Есть beauty-функции при съемке видео. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и дополнена двойной светодиодной вспышкой.

Отмечается выразительный дизайн смартфона. Задняя часть корпуса имеет специальное покрытие, создающее уникальный текстурный эффект.

Анонс TECNO POVA 5G: 6,9-дюймовый дисплей FHD+, геймерский стиль, батарея 6000 мАч


Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Для зарядки до уровня 50% достаточно всего 33 минут.

TECNO POVA 5G уже появился в продаже по цене около 20 000 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

Читайте также:

  • В производстве Samsung Galaxy будут использовать океанские сети
  • Служба доставки в Лондоне привезла мыло вместо iPhone 13 Pro Max
  • Слухи о Samsung Galaxy A53 5G: 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, Exynos 1200, батарея 5000 мАч
  • Анонс moto g stylus 2022: 6,8-дюймовый дисплей FHD+, Helio G88, стилус и демократичная цена
  • Анонс бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus в России за 9990 рублей

    • следующая новость
    Apple приобрела музыкальный стартап AI Music

    предыдущая новость
    Новые слухи об AMD Radeon RX 6950XT с графическим процессором Navi 21

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только
    Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 4 Active
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 февраля, 2022

    MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2

    Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России

    Наушники-вкладыши HUAWEI FreeBuds Lipstick уже в России

    Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России

    Intel создала фонд для развития экосистемы разработок новых технологий производства микросхем

    Уникальный камерофон HUAWEI P50 Pro приехал в Россию

    Игровой сервис Google Stadia диверсифицируется

    Apple приобрела музыкальный стартап AI Music

    Анонс TECNO POVA 5G: 6,9-дюймовый дисплей FHD+, геймерский стиль, батарея 6000 мАч

    7 февраля, 2022

    Новые слухи об AMD Radeon RX 6950XT с графическим процессором Navi 21

    Цветной принтер Xerox C310 позволяет печатать в цвете с разрешением 1200x1200 dpi

    В производстве Samsung Galaxy будут использовать рыболовные сети

    Первый в мире электрический бэтмобиль разгоняется до 104 км/ч

    Служба доставки в Лондоне привезла мыло вместо iPhone 13 Pro Max

    Akasa выпустила вентиляторы OTTO для промышленных компьютеров с классом защиты IP68

    Премиальный 16-дюймовый ноутбук Huawei MateBook 16 представлен в России

    4 февраля, 2022

    Долгожданная видеокарта AMD Radeon RX 6950XT появится в апреле

    Графические процессоры AMD Navi 3X получат 5-нм и 6-нм узлы

    Слухи о Samsung Galaxy A53 5G: 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, Exynos 1200, батарея 5000 мАч

    Анонс moto g stylus 2022: 6,8-дюймовый дисплей FHD+, Helio G88, стилус и демократичная цена

    ССЫЛКИ