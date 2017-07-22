Компания TECNO Mobiles выпустила свой первый смартфон с поддержкой 5G - модель TECNO POVA 5G.
Новинка оснащена 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ (2460х1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц.
Аппаратная начинка построена на 6-нм чипсете Dimensity 900, содержащем два процессорных ядра Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти 8 Гбайт типа LPDDR5 может быть дополнен еще 3 Гбайт виртуальной памяти путем применения технологии виртуализации памяти. Объем основной памяти составляет 128 Гбайт (UFS 3.1), причем его можно нарастить до 512 Гбайт с помощью карты microSD.
Новый смартфон можно рассматривать и как геймерскую модель. Мощную и динамичную игровую производительность обещает наличие Panther Game Engine 2.0. Эта технология помогает снижать нагрев и энергопотребление, а также добиваться отсутствия потерь в скорости вывода на экран, что избавляет от потери кадров.
В телефоне есть тыльная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1,6, макрокамера на 2 Мп и объектив для работы функций ИИ. Все это дополняется четырехъэлементной светодиодной вспышкой.
Доступна интервальная съемка в формате 4K, замедленная съемка с частотой 960 кадров в секунду и видео с эффектом боке. Есть beauty-функции при съемке видео. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и дополнена двойной светодиодной вспышкой.
Отмечается выразительный дизайн смартфона. Задняя часть корпуса имеет специальное покрытие, создающее уникальный текстурный эффект.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Для зарядки до уровня 50% достаточно всего 33 минут.
TECNO POVA 5G уже появился в продаже по цене около 20 000 рублей.
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