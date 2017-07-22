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Apple приобрела музыкальный стартап AI Music

08 февраля 2022, 13:20




Apple приобрела стартап AI Music, который развивает технологию применения искусственного интеллекта для создания персонализированных саундтреков и трансляции адаптивной музыки. Об этом сообщает Bloomberg.

Фирменным продуктом стартапа AI Music является движок Infinite Music Engine. С его помощью создаются персонифицированные аудиорешения, которыми могут пользоваться маркетологи, издатели, профессионалы в области фитнеса и креативные агентства.

Apple приобрела музыкальный стартап AI Music


Суть технологии состоит в генерации саундтреков, которые динамически меняются в зависимости от того, какую информацию удается получить от взаимодействия с пользователем. Например, если ведется трансляция музыки во время фитнес-тренировки, то выбор музыкальных композиций может меняться и настраиваться в зависимости от частоты сердцебиения пользователя. Таким образом происходит подстраивание под интенсивность тренировки.

AI Music описывает свой механизм как функцию, которая способна предоставить рекламодателям возможность генерировать звуковое сопровождение, соответствующее контексту, ассоциированному с пользователем, например, с его настроением.

В Apple восприняли эту идею как многообещающую. Компания потенциально может использовать технологию AI Music несколькими способами. Например, упоминается вариант, когда с ее помощью можно управлять списком предлагаемых к прослушиванию музыкальных композиций, опираясь на данные о сердцебиении. Такой выбор мог бы использоваться в работе сервиса Apple Fitness+.

Другой вариант - это приложение Apple Photos. Там можно использовать музыкальное сопровождение без лицензионных отчислений (или по другим тарифам) для слайд-шоу фотографий.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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