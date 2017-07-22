Компания Google, похоже, решила провести ребрендинг своего облачного игрового потокового сервиса Stadia и перейти на новую бизнес-модель. Пока нет никаких официальных анонсов, но уже появились слухи и первые публикации на эту тему.
Google видела привлекательность Stadia в том, что для его поддержки в центрах обработки данных компании устанавливались графические карты, разработанные совместно с AMD. Вычислительная мощность их GPU составляет 10,7 TFLOPS, что существенно выше, чем у игровых приставок PlayStation 4 Pro (4,2 TFLOPS) и Xbox One X (6,0 TFLOPS). Это позволяло подписчикам сервиса стримить игры на свои устройства в разрешении 4K с кадровой частотой 60 кадр/сек.
Тем не менее, Stadia оказалась не слишком успешным, несмотря на раскрутку. Пользователи были вынуждены покупать потоковый сервис, чтобы получать доступ к играм и играть. Многих раздражала эта обязанность.
В настоящее время Google изо всех сил старается сохранить игровой сервис на плаву. Но еще в феврале прошлого года компания сообщила о закрытии своего подразделения по разработке игр. В результате, безусловно, сложилось определенное отрицательное мнение о том, что происходило за кулисами.
Как стало известно Business Insider, компания незаметно переименовала Google Stadia в Google Stream и, похоже, сменила бизнес-модель сервиса. Теперь Google продает партнерам технологию в надежде сделать сервис прибыльным. В отчете Business Insider утверждается, что Google «сместила акцент своего игрового подразделения Stadia на заключение сделок с партнерами, среди которых Peloton, Capcom и Bungie». Оставшаяся часть подразделения, менее 20% от прежней команды Stadia, теперь сосредоточена на потребительской стороне платформы. Они занимаются продажей технологий.
Напомним, что облачный сервис Stadia использует операционную систему Linux Debian и API Vulkan. Он поддерживает игровые движки Unreal Engine 4, Unity и Havok, а также многие программные средства разработки компьютерных игр.
Например, производителю тренажёров Peloton компания Google предлагает технологическую помощь в поддержке пользователей во время тренировок. Издательство Capcom планирует предоставлять геймерам возможность прогона демоверсии игр прямо на собственном сайте.
Это смещение фокуса в Stadia может быть не тем, чего ждут поклонники облачных игр, но, по словам Google, «это еще не гибель». Google отмечает, что «команда Stadia очень усердно работает над большим будущим для Stadia и облачных игр».
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