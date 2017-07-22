Компания Huawei представила новый флагманский смартфон HUAWEI P50 Pro на российском рынке. В нем нашли применение новые алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics и технология HUAWEI XD Fusion Pro для получения естественных цветов и улучшенной четкости на снимках при любом освещении.
Внимание к фото проявляется в новой модели во всем. Система камер смартфона разрабатывалась в сотрудничестве с Leica. Она гармонично сочетает в себе возможности нескольких объективов, 10-канального мультиспектрального сенсора, алгоритмов обработки изображений HUAWEI XD Optics, обновленной технологии XD Fusion Pro и других инновационных решений.
Расположенная на тыльной стороне смартфона система камер имеет двухматричную конструкцию. Новые алгоритмы HUAWEI XD Optics позволяют получать четкие снимки в разных условиях освещения. Система оптической визуализации помогает исправлять оптические ошибки и воспроизводить самые мелкие детали. Новое решение восстанавливает до 25% изображения из исходного кадра.
Для повышения четкости фотоснимков применяется фирменная технология обработки изображения HUAWEI XD Fusion. Она охватывает систему цветных фильтров Super Color, технологию True-Chroma и Super HDR. Их применение обеспечивает значительный рост детализации, цветопередачи и динамического диапазона.
HUAWEI P50 Pro поддерживает 200-кратный зум. Это гарантирует яркие и четкие фотографии независимо от расстояния до объекта съемки. Крупные планы отличаются высокой детализацией, а снимки со 100-кратным увеличением - четкостью передачи фактур. Ультраширокоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм помогает снимать большие группы людей и поддерживает макросъемку объектов с расстояния 2,5 см от объектива.
HUAWEI P50 Pro поддерживает запись видео в формате 4K во всем диапазоне фокусных расстояний. Появилось новое решение для стабилизации изображения AIS Pro, а также улучшенный режим замедленной съемки AI cinemagraph. Для обработки видео можно использовать приложение PetalClip.
Несмотря на большой 6,6-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ (2700x1224 пиксель) и достаточно мощный аккумулятор с емкостью 4360 мАч, HUAWEI P50 Pro умещается в тонком корпусе и отличается небольшим весом 195 г. Экран True-Chroma способен отображать до 1,07 млрд оттенков, поддерживает цветовую гамму P3 и режим HDR. Частота обновления дисплея доходит до 120 Гц при дискретизации сенсорной панели 300 Гц. Они обеспечивают комфорт взаимодействия с мгновенным откликом на касания и жесты. Имеющийся сертификат IP68 гарантирует защиту от брызг и пыли.
В основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 888 4G с графическим процессором Adreno 660 либо собственная платформа HUAWEI Kirin 9000 4G, работающая вместе с графическим процессором ARM Mali-G78 MP24 и системой аппаратной поддержки нейросетей. Объем ОЗУ составляет 8 или 12 Гбайт, объем основной памяти - 128, 256 или 512 Гбайт.
HUAWEI P50 Pro работает на базе фирменной оболочки EMUI 12, которая получила улучшенную панель управления.
Устройство появится в продаже с 18 февраля по цене 89 999 рублей в официальных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".