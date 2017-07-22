Intel объявила о создании инвестиционного фонда для поддержки стартапов на ранних стадиях их становления и уже существующих компаний, которые занимаются разработкой прорывных технологий в области «литейного производства полупроводников». Размер фонда составляет один млрд долларов.
Новый фонд будет осуществлять свою деятельность в сотрудничестве с такими, уже известными фондами, как Intel Capital и Intel Foundry Services (IFS). Приоритетное внимание в работе фонда окажется уделено инвестициям в интеллектуальную собственность (ИС), программные инструменты, инновационные архитектуры полупроводниковых микросхем и передовые технологии упаковки.
Планируется развивать такие направления, как создание модульных продуктов с открытой архитектурой, осуществлять поддержку новых подходов к проектированию микросхем с применением архитектур, использующих несколько наборов команд (ISA), включая x86, ARM и RISC-V.
В качестве ключевой части развития стратегии IDM 2.0 Intel уже сделал свои первые шаги путем создания фонда IFS. Он ориентирован в первую очередь на поддержку развития контрактного производства полупроводников. Он помогает также внедрять передовые технологии упаковки и обработки.
Этот фонд нацелен на формирование надежной экосистемы разработчиков новых технологий полупроводникового литья. Как считают в Intel, создание именно экосистемы имеет решающее значение для воплощения в жизнь новых проектов с использованием технологий, поддержанных фондом IFS.
Новый инновационный фонд будет использовать три формы поддержки экосистемы:
1) долевое инвестиционное участие в продвижении прорывных стартапов;
2) стратегические инвестиции для ускоренного наращивания партнерства;
3) инвестиции в развитие экосистемы для разработки прорывных возможностей в поддержку клиентов фонда IFS.
Intel намерена объединить усилия с ведущими партнерами по экосистеме RISC-V, включая Andes Technology, Esperanto Technologies, SiFive и Ventana Micro Systems.
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