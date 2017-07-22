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Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России

08 февраля 2022, 19:21




Компания Huawei представила компактный складной смартфон HUAWEI P50 Pocket. Он выстроен на платформе Snapdragon 888 4G, которая способна обеспечить высокую производительность при различных сценариях применения. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, что указывает на экономный тип расхода питания. и поддерживает технологию быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 40 Вт.

Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России


В разложенном виде HUAWEI P50 Pocket имеет широкий экран с диагональю 6,9 дюйма. Он имеет соотношение сторон 21:9 и плотность пикселей 442ppi. Изображение отличается высоким качеством с разрешением 1188x2790 пикселей, оно воспроизводит до 1,07 млрд цветов и полностью покрывает цветовую палитру P3. Частота обновления экрана доходит до 120 Гц, частота дискретизации сенсорной панели составляет 300 Гц.

Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России


Для управления яркостью применяется широтно-импульсная модуляция до 1440 Гц, что позволяет исключить мерцание экрана. Это помогает пользоваться смартфоном продолжительное время, не уставая, даже при слабом внешнем освещении или в полной темноте.

Помимо основного экрана, HUAWEI P50 Pocket имеет дополнительный экран, расположенный на внешней поверхности. Через него отображаются время и уведомления, предоставляется быстрый доступ к информации без необходимости раскладывать смартфон. Здесь могут отображаться уведомления, расписания, события из календаря, названия музыкальных треков, прогноз погоды. Можно также управлять некоторыми функциями смартфона, например, камерой.

Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России


Главной особенностью HUAWEI P50 Pocket является его функция складываться пополам. Шарнир, соединяющий две половинки корпуса, имеет минимальный радиус поворота. В сочетании с механизмом Multi-Dimensional Lifting это обеспечивает смартфону компактность в сложенном виде и гладкий экран при раскрытом состоянии.

В конструкции шарнира использованы такие инновационные материалы, как жидкий металл на основе циркония и высокопрочная сталь. Она выдерживает давление до 2100 Мпа, обеспечивая надежность и долговечность механизма.

HUAWEI P50 Pocket унаследовал от других моделей серии P фирменный дизайн с двумя окружностями на внешней поверхности корпуса. В одной из них расположен модуль камеры, а в другой -- миниатюрный смарт-экран. Он позволяет взаимодействовать со устройством, не раскрывая его.

Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России


Система фотокамер Ultra Spectrum включает в себя 40-мегапиксельную камеру True-Chroma, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру с углом зрения 120°, 32-мегапиксельную камеру Ultra Spectrum, 10-канальный многоспектральный датчик и вспышку Ultra Spectrum.

Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России


Использование технологии ультраспектральной флуоресцентной фотографии позволяет камере HUAWEI P50 Pocket снимать детали, невидимые человеческому глазу. Для работы с камерами используется процессор обработки изображений HUAWEI XD Fusion Pro. Он позволяет создавать фотографии с большей глубиной и проработкой слоев. В его основном модуле реализованы алгоритмы портретного селфи.

Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России


Складной смартфон HUAWEI P50 Pocket Premium Edition (12 + 512 Гбайт) будет продаваться с 18 февраля через официальный интернет-магазин HUAWEI. Рекомендованная розничная цена смартфона составит 129 999 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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