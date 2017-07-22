Компания Huawei представила беспроводные наушники-вкладыши HUAWEI FreeBuds Lipstick. Их отличают инновационный дизайн, поддержка технологии Adaptive Ear Matching (AEM) EQ и активная система шумоподавления Open-fit ANC 2.0. Эксперты отмечают также уникальный дизайн и ряд других передовых технологий.
В разработке новой модели HUAWEI FreeBuds Lipstick принимали участие дизайнеры из Парижского центра эстетических исследований Huawei (Huawei's Paris Aesthetics Research Centre).
Корпус вкладышей выполнен из нержавеющей стали с высокотехнологичной отделкой поверхности.
Внешне они напоминают футляр в виде губной помады. Устройство выпускается в подарочной ароматизированной коробке.
Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick обладают конструкцией открытого типа. Для удобства ношения был проведен комплекс исследований, целью которого было добиться максимально комфортной посадки. Конструкция разрабатывалась так, чтобы восемь различных контрольных областей ушной раковины находились в надежном контакте вне зависимости от индивидуальных особенностей конкретного человека.
Наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick оснащены системой активного шумоподавления. Она использует два микрофона Open-fit ANC 2.0, контроль звука в которых позволяет эффективно нейтрализовать неблагоприятное внешнее воздействие и окружающие шумы. Система автоматически выбирает параметры шумоподавления из более чем 10 вариантов. Такой алгоритм обеспечивает высокое качество звучания как во время телефонных разговоров, так и при прослушивании музыки.
В то же время система активного шумоподавления всегда оказывает деградирующее влияние на продолжительность автономной работы наушников. Эта модель способна воспроизводить музыку при выключенной системе ANC до четырёх часов, а если подключить еще и полностью заряженный футляр, то автономность увеличивается до 22 часов. Такой режим применения гарантирует необходимость подзарядки всего раз в несколько дней .
Еще одна функцию настройки звучания Adaptive Ear Matching (AEM) EQ помогает автоматически замерять форму ушного канала пользователя, чтобы выставить наиболее подходящие настройки эквалайзера. Применяя приложение HUAWEI AI Life, пользователь может самостоятельно выбрать один из трёх режимов воспроизведения : сбалансированный, режим усиления басов или усиление высоких частот.
Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick появятся в продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах с 8 февраля по рекомендованной розничной цене 14 990 рублей.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".