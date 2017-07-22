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Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России

08 февраля 2022, 20:46




Компания Huawei объявила о начале продаж в России обновленной модели смарт-часов Huawei Watch GT 3 Elegance. Часы работают на фирменной ОС HarmonyOS 2.1, отличаются элегантностью в каждой детали. В дизайне часов производитель делает особый акцент на использование изящного золотистого ремешка с миланским плетением.

Новая модель имеет циферблат диаметром 42 мм и выполнена в корпусе из нержавеющей стали и керамики. Ее циферблат покрыт высокопрочным изогнутым защитным стеклом. Толщина часов 10,2 мм, вес -- около 35 г.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России


Новые часы Huawei Watch GT могут работать без подзарядки до 7 дней. В этом режиме можно прослушивать музыку и совершать звонки через Bluetooth по 30 минут в день, круглосуточно отслеживать свой пульс, получать уведомления, тренироваться по 1,5 часа в неделю и до 200 раз в день активировать экран.

Часы обладают вращающейся кнопкой с тактильной обратной связью. Она отличается повышенной точностью распознавания тех манипуляций, которые с ней производят. Благодаря высокой точности распознавания движения, обеспечивается удобное и быстрое управление функциями смарт-часов.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России

Источник: Techradar.


Новая модель Huawei Watch GT 3 получила обновлённую технологию измерения сердечного ритма. Эта функция носит название Huawei TruSeenТМ 5.0+. Она выстроена на основе датчика, использующего два источника света и восемь светодиодов. Высокая точность измерения пульса достигнута за счёт применения модуля PPG 5.0. Он позволяет чётко отслеживать сердечный ритм при быстро меняющихся нагрузках.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России


Благодаря двухдиапазонному позиционированию с пятью системами на основе GNSS, часы Huawei Watch GT 3 обеспечивают точное определение местоположения. Часы позволяют непрерывно отслеживать содержание кислорода в крови (SpO2), уровень стресса и менструальный цикл.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России

Источник: Techradar.


Новая модель предлагает более 100 тренировочных режимов. В их список входят 18 профессиональных, 12 тренировок на открытом воздухе и 6 тренировок в помещении. Специально для любителей бега в смарт-часах появилась функция «Умный тренер по бегу». Она позволяет создавать индивидуальный план для ежедневных тренировок и отслеживает реакцию организма на нагрузки.

Обновлённая версия смарт-часов Huawei Watch GT 3 42mm Elegant c золотистым ремешком миланского плетения появятся в продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах с 8 февраля по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России

Источник: Techradar.




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