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MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2

08 февраля 2022, 21:47




Компания MSI представила игровую проводную мышь Clutch GM41 Lightweight V2. За ее основу взята модель из оригинальной серии GM41 выпуска 2020/21 года, «V2».

Главное отличие новой модели состоит в использовании обновленного сенсора. В мыши GM41 V2 используется датчик PixArt PMW-3389, тогда как на оригинальной модели мыши устанавливался датчик PAW-3370.

MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2


Основное отличие нового датчика состоит в том, что его максимальное разрешение снижено до 16 000 dpi. Для сравнения у оригинальной модели датчик работал с разрешением 20 000 dpi.

Новая игровая мышь оптимизирована для работы с NVIDIA Reflex. Суть этой технологии состоит в том, что за несколько миллисекунд до завершения прорисовки сцены Reflex видеокартой происходит сигнализация процессору о необходимости начать обработку поступающих команд управления. К их числу относятся команды, поступающие от микропроцессора игровой мыши. Полученные данные сразу же поступают на обработку в контур подготовки данных для прорисовки следующего кадра.

MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2


В то же время отмечается, что ускорение 50G и скорость отслеживания 400 IPS остаются неизменными для новой мыши.

MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2


Не изменился также дизайн оригинальной модели. Сохранилась ее псевдосимметричная 6-кнопочная раскладка. Для управления используются переключатели производства Omron, которые рассчитаны на 60 млн нажатий. Используется также кабель FriXionFree, разработанный для снижения трения со столом.

MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2


Компания не назвала цены.



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