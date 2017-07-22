Компания MSI представила игровую проводную мышь Clutch GM41 Lightweight V2. За ее основу взята модель из оригинальной серии GM41 выпуска 2020/21 года, «V2».
Главное отличие новой модели состоит в использовании обновленного сенсора. В мыши GM41 V2 используется датчик PixArt PMW-3389, тогда как на оригинальной модели мыши устанавливался датчик PAW-3370.
Основное отличие нового датчика состоит в том, что его максимальное разрешение снижено до 16 000 dpi. Для сравнения у оригинальной модели датчик работал с разрешением 20 000 dpi.
Новая игровая мышь оптимизирована для работы с NVIDIA Reflex. Суть этой технологии состоит в том, что за несколько миллисекунд до завершения прорисовки сцены Reflex видеокартой происходит сигнализация процессору о необходимости начать обработку поступающих команд управления. К их числу относятся команды, поступающие от микропроцессора игровой мыши. Полученные данные сразу же поступают на обработку в контур подготовки данных для прорисовки следующего кадра.
В то же время отмечается, что ускорение 50G и скорость отслеживания 400 IPS остаются неизменными для новой мыши.
Не изменился также дизайн оригинальной модели. Сохранилась ее псевдосимметричная 6-кнопочная раскладка. Для управления используются переключатели производства Omron, которые рассчитаны на 60 млн нажатий. Используется также кабель FriXionFree, разработанный для снижения трения со столом.