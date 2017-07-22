На готовящемся к проведению сегодня вечером мероприятии Galaxy Unpacked 2022 компания Samsung собирается анонсировать две новые модели смартфонов в своей флагманской серии Galaxy S22. Это - смартфоны Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus.
Многие детали уже известны об этих моделях. Самые последние слухи касаются их цветового дизайна. Надежный информатор Ишан Агарвал даже раскрыл ожидаемые варианты оформления линейки Galaxy S22. Он сообщил, что обе модели - Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus - появятся в трех цветовых вариантах: черный, белый и зеленый. С его слов, также известно, что предположительно старт продаж начнется с 11 марта.
Samsung Galaxy S22 India 🇮🇳 details S22 Ultra: 12GB RAM as Base+256GB/512GB Only Phantom Black & White (No Burgundy, Green for now) 😔 S22 & S22+: 8+128/256GB Black, White & Green Unconfirmed: All 3 models might go on sale starting March 11, Ultra not early like other regions pic.twitter.com/U981Pb5BK1
По другим утечкам известно, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут представлены в двух вариантах оснащения памяти: 8 + 128 Гбайт и 8 + 256 Гбайт. Очевидно, что первый вариант смотрится простовато. По всей видимости, Samsung готова настроить поклонников на приобретение более мощных, старших моделей. Будет ли это намерение подкреплено демпингом цен, пока неизвестно.
Интересно, что по слухам, презентация новых моделей флагманской серии Galaxy S22 планируется провести в формате metaverse («Метавселенная»), популярность которой, похоже, растет день ото дня. Проведение очных встреч с журналистами не планируется. Более того, по слухам, во время презентации будут разыгрываться NFT-фишки, благодаря которым зрители смогут получить какие-то бонусы. Но детали пока держатся в тайне.
Формат metaverse уже объявлен официально вчера. Поэтому слухи о формате ивента можно считать подтвержденными. Samsung назвала адрес, где будет транслироваться метавселенная с виртуального анонса Galaxy S22. Это - портал Samsung 837X Decentraland.
Известно, что в ходе анонса Samung расскажет о своем участии в программе защиты окружающей среды. Помимо уже просочившихся сведений об использовании утилизируемых рыбацких сетей для выпуска корпусов, компания намерена предложить еще и квест в своей метавселенной Galaxy S22 - он также будет посвящен заботе об окружающей среде.
Известно, что при прохождении квеста можно будет заработать уже упомянутые NFT-токены. То, как их можно будет использовать, расскажут в деталях 14 февраля.
По слухам, квест на портале 837X в ходе запуска Samsung будет состоять в сборе мусора. Там появится персонаж в цифровом мире, который подскажет игрокам, как начать. Потребуется найти в здании 10 ящиков, где лежат материалы, предназначенные для переработки, или что-то, связанное с этим технологическим процессом. Потом, когда удастся объединить все собранное воедино, то «клад» превратится в «нечто волшебное».
Многие уже подумали, что полученные NFT-токены позволят получить реальную скидку на покупку телефона серии Galaxy S22. Но, говорят, такой сценарий не рассматривался.
Впрочем, Samsung ничего не называла официально, поэтому реальные открытия можно будет сделать только во время квеста.
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