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Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022

09 февраля 2022, 15:45




Уже скоро на российском рынке появится ультрапортативный лазерный проектор Wemax Go 2022 с разрешением 960х540P. Эта модель ориентирована на мобильных пользователей, путешественников, автомобилистов и других людей, которые смогут использовать его для воспроизведения фильмов и иного контента.

Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022


Проектор обеспечивает не только высокое качество изображения, но и отличную контрастность (FOFO: 500:1) и детализацию. Предусмотрена возможность проецирования картинки с диагональю 15-100 дюймов (0,38-2,54 м) при ярком освещении.

Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022


Для этого используется технология люминофорного лазера ALPD, обычно применяемая в кинотеатрах. Она позволяет проецировать яркие и насыщенные изображения с широкой цветовой гаммой. Доступна автоматическая коррекция трапецеидального искажения.

Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022


Яркость свечения составляет 300 ANSI люменов. По данным производителя, картинка на 200-300% ярче того, что встречается у любых светодиодных проекторов. Срок службы лампы составляет 25 000 часов.

Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022


Устройство отличается простотой в настройке и использовании. По размерам оно близко к мобильным гаджетам. При этом оно потребляет почти на 50% меньше энергии по сравнению со светодиодными проекторами. Есть возможность для подключения игровых консолей для игр на большом экране. С помощью этого проектора можно обеспечить беспроводную передачу фильмов, телешоу, музыки, игр, спортивных состязаний и многого другого с устройств на платформах Android, iOS, Mac или Windows.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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