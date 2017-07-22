РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С

09 февраля 2022, 16:33




Компания D-Link представила портативный маршрутизатор DWR-932C с поддержкой сетей 4G/LTE. Новое решение позволяет организовать коллективный защищенный доступ к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi. При рекомендованной розничной цене $66 (4900 руб.) мобильный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C удобен для проведения бизнес-переговоров, презентаций, работы на выставках, конференциях, в транспорте или деловых поездках.

Новое устройство поддерживает мобильное интернет-подключение по стандарту LTE Cat. 4 со скоростью входящего трафика до 150 Мбит/с. Доступны варианты подключения по сетям 2G/3G/4G. Скорость в сетях на более старых стандартов будет ниже, но работоспособность гарантируется.

Компания D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С


На исходящем канале через Wi-Fi-соединение может быть подключено до 10 клиентских устройств одновременно. Скорость передачи данных при этом может доходить до 300 Мбит/с. Передача данных по сети Wi-Fi защищена современными стандартами шифрования.

Благодаря поддержке карт microSD объемом до 32 Гбайт можно развернуть на базе маршрутизатора сетевое хранилище. Это позволит предоставить общий доступ к документам, презентациям и медиаконтенту. Для быстрой установки защищенного беспроводного соединения достаточно нажать на кнопку WPS на корпусе маршрутизаторе.

Компания D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С


Автономность работы устройства обеспечивает съемный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч. Его ресурса достаточно для до 5 часов работы маршрутизатора без подзарядки. Для его зарядки используется кабель microUSB.

Компания D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С


Для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи маршрутизатор поддерживает отправку USSD-запросов.

Компания D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula. Zyxel NWA50AX - это компактная точка доступа с простым и удобным администрированием через Zyxel Nebula, отлично реализующая весь потенциал Wi-Fi 6. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор точки доступа Zyxel NWA50AX с Wi-Fi 6 и поддержкой Zyxel Nebula".

Читайте также:

  • Роутеры NETGEAR Nighthawk AX1800 и AX6000 Wi-Fi 6 Mesh годятся для сетевого покрытия загородных домов
  • Rambus выпустил контроллер PCIe 6.0 для ЦОДов следующего поколения
  • Qualcomm разработала чипсет для смартфона с интегрированной картой iSIM
  • Android 12 помогает закрыть старую проблему с безопасностью в сетях 2G
  • Comcast провела первые в мире испытании кабельного модема уровня 10G

    • следующая новость
    Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve

    предыдущая новость
    Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучший компьютерный корпус Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 февраля, 2022

    Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S

    Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность

    Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve

    D-Link представила портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С

    Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022

    Samsung анонсирует Galaxy S22 и S22 Plus в метавселенной с квестом и выигрышами NFT-токенов

    Мир ждет выпуска флагмана Samsung Galaxy S22 Ultra

    8 февраля, 2022

    MSI выпустила легкую игровую проводную мышь Clutch GM41 V2

    Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Elegance с золотистым ремешком специально для России

    TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick уже в России

    Анонс складного смартфона Huawei P50 Pocket в России

    Intel создала фонд для развития экосистемы разработок новых технологий производства микросхем

    Уникальный камерофон HUAWEI P50 Pro приехал в Россию

    Игровой сервис Google Stadia диверсифицируется

    Apple приобрела музыкальный стартап AI Music

    Анонс TECNO POVA 5G: 6,9-дюймовый дисплей FHD+, геймерский стиль, батарея 6000 мАч

    7 февраля, 2022

    Новые слухи об AMD Radeon RX 6950XT с графическим процессором Navi 21

    Цветной принтер Xerox C310 позволяет печатать в цвете с разрешением 1200x1200 dpi

    В производстве Samsung Galaxy будут использовать рыболовные сети

    Первый в мире электрический бэтмобиль разгоняется до 104 км/ч

    ССЫЛКИ