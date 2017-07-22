Компания D-Link представила портативный маршрутизатор DWR-932C с поддержкой сетей 4G/LTE. Новое решение позволяет организовать коллективный защищенный доступ к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi. При рекомендованной розничной цене $66 (4900 руб.) мобильный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C удобен для проведения бизнес-переговоров, презентаций, работы на выставках, конференциях, в транспорте или деловых поездках.
Новое устройство поддерживает мобильное интернет-подключение по стандарту LTE Cat. 4 со скоростью входящего трафика до 150 Мбит/с. Доступны варианты подключения по сетям 2G/3G/4G. Скорость в сетях на более старых стандартов будет ниже, но работоспособность гарантируется.
На исходящем канале через Wi-Fi-соединение может быть подключено до 10 клиентских устройств одновременно. Скорость передачи данных при этом может доходить до 300 Мбит/с. Передача данных по сети Wi-Fi защищена современными стандартами шифрования.
Благодаря поддержке карт microSD объемом до 32 Гбайт можно развернуть на базе маршрутизатора сетевое хранилище. Это позволит предоставить общий доступ к документам, презентациям и медиаконтенту. Для быстрой установки защищенного беспроводного соединения достаточно нажать на кнопку WPS на корпусе маршрутизаторе.
Автономность работы устройства обеспечивает съемный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч. Его ресурса достаточно для до 5 часов работы маршрутизатора без подзарядки. Для его зарядки используется кабель microUSB.
Для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи маршрутизатор поддерживает отправку USSD-запросов.