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Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve

09 февраля 2022, 17:32




В сети появились первые обзоры новой игровой консоли Steam Deck от компании Valve, построенной на платформе AMD.

Для новой консоли использована 7-нм платформа AMD Van Gogh (процессор Aerith), в основе которой лежат процессорные ядра с микроархитектурой Zen2 и графика RDNA2. Соответствующая графика RDNA2 была анонсирована задолго до серии Ryzen 6000 «Rembrandt», но до сих пор официально не появлялась в готовых изделиях.

Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve

AMD Van Gogh APU. Источник: Steam


Интерес к новой консоли возник прежде всего из-за того, что на рынке уже присутствует немало аналогичных портативных устройств на базе архитектуры Zen2, но среди них не встречаются пока модели с графикой RDNA2. Ожидается, что переход на новую платформу обеспечит значительный прирост производительности по сравнению с моделями, оснащенными графикой Vega. Хотя эта платформа все еще отлично справляется с возлагаемыми на нее задачами, она считается уже немного устаревшей.

Наиболее близкой по характеристикам к новинке стала консоль AyaNeo. Она оснащена процессором Zen2 и графикой Vega. Прежде всего бросается в глазах ее более мощная система охлаждения. Хотя физические размеры этой консоли меньше, чем у Steam Deck, на ее процессор установлен гораздо более мощный радиатор.

Эксперты считают, что отличия имеют вполне «земное» обоснование. Процессоры Cezanne и Barcelo, установленные в AyaNeo, имеют TDP от 10 до 25 Вт, тогда как теплопакет Steam Deck укладывается в диапазон от 4 до 15 Вт.

Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve


Наиболее высокий интерес вызывают первые снимки новой консоли. Они были получены YouTube-блогерами Linus Tech Tips и Gamers Nexus. Блогеры разобрали полученный образец консоли и выложили в сеть снимки того, что увидели внутри.

Отмечается, что новый чип имеет нестандартные размеры и обильно покрыт большим количеством термопасты.

Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve

Процессор AMD Van Gogh. Источник: Linus Tech Tips & Gamers Nexus


Блогер Linus Tech Tips особо отметил, что консоль Steam Deck оснащена превосходными джойстиками. Ему понравились динамики и экран, который допускает несколько режимов яркости. Среди них он отметил особо тусклый режим, рассчитанный на игру в ночное время. Среди главных недостатком называются слишком сильный шум при работе консоли.

Раскрыта начинка новой игровой консоли Steam Deck компании Valve




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