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Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность

09 февраля 2022, 21:40




Samsung наконец-то представила свою долгожданную флагманскую серию смартфонов -- Galaxy S22 на первом в этом году мероприятии компании Galaxy Unpacked. В анонс попали модели Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

Модели Samsung Galaxy S22 и S22+ разработчик относит к флагманским аппаратам, предназначенным для самовыражения и творчества. Их главной новизной стало использование в конструкции переработанных материалов, что позволяет сочетать в себе эстетику и экологичность.

Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность


При разработке новых моделей Samsung сосредоточилась на реализации «революционных возможностей» устанавливаемых камер. Они позволяют получать одинаково хорошие результаты во время дневной и ночной съемки, отметил Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава подразделения Mobile eXperience в Samsung Electronics.

Galaxy S22 и Galaxy S22+ получили основную камеру с высоким разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1,8, телеобъектив 10 Мп с диафрагмой f/2,4 и сверхширокоугольный объектив 12 Мп с диафрагмой f/2,2. Камеры в Galaxy S22 и Galaxy S22+ отличаются высокими динамическими характеристиками, расширенной интеллектуальной обработкой изображений. Оба телефона оснащены 10-мегапиксельной селфи-камерой с апертурой f/2.2.

Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность


Новые функции ночной съемки реализованы за счет использования сенсорного датчика, светочувствительность которого на 23% выше, чем у предшественников. Технология Adaptive Pixel обеспечивает большую детализацию и лучшую цветопередачу для получения качественных снимков при недостаточном освещении. Использование новой функции AutoFraming позволяет заснять на видео большую компанию друзей: благодаря этой функции происходит обнаружение и отслеживание до 10 человек, а камера автоматически настраивает фокус на каждом из них.

Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность


В обеих моделях применяется передовая технология VDIS, которая минимизирует вибрации, обеспечивая плавное и четкое видео даже в движении. Имеется также развитый набор функций искусственного интеллекта. За счет применения ИИ и датчика глубины можно получать идеальные фотографии в портретном режиме с проработкой мельчайших деталей. При съемке животных в портретном режиме на Galaxy S22/S22+ за счет ИИ обеспечивается детализация шерсти, не позволяя ей сливаться с фоном.

Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность


Samsung Galaxy S22 оснащен 6,1-дюймовым AMOLED-дисплеем Dynamic 2X с разрешением FHD+, а Galaxy S22+ - 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем Dynamic 2X с разрешением FHD+. Дисплей обоих смартфонов предлагает адаптивную частоту обновления 120 Гц, особенно привлекательную для гейминга. Применяется интеллектуальная технология Vision booster, которая автоматически подстраивает дисплей под окружающее освещение и оптимизирует контрастность цветов, чтобы изображение выглядело наилучшим образом. Пиковая яркость экрана S22 составляет 1300 нит, а S22+ - 1750 нит.

Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность


Поверхность дисплея у обеих моделей защищена слоем Corning Gorilla Glass Victus. Это также первые смартфоны серии Galaxy S с алюминиевой рамой Armor, что делает их корпус очень прочным.

Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ оснащены восьмиядерными 4-нм процессорами в сочетании с 8 Гбайтами оперативной памяти. Смартфоны поставляются с двумя вариантами памяти -- 128 и 256 Гбайт.

Samsung Galaxy S22 оснащен аккумулятором емкостью 3700 мАч, а Galaxy S22+ - аккумулятором емкостью 4500 мАч. Galaxy S22 предлагает быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Galaxy S22+ поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Оба телефона также оснащены функцией Wireless PowerShare.

Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+ выпускаются в двух вариантах: 8 + 128 Гбайт и 8 + 256 Гбайт. Цена Galaxy S22 начинается с 999 долларов. На российском рынке рекомендованная цена указана как «от 79 990 руб.».

Анонс флагманов Galaxy S22, Galaxy S22+: новые фотофункции, ИИ и надежность




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