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Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S

09 февраля 2022, 23:40




Компания Samsung представила свой топовый флагманский 6,8-дюймовый смартфон Galaxy S22 Ultra, объединив в нем богатую функциональность серии Note, профессиональную камеру и высокую производительность серии S. Особых упоминаний заслуживает встроенное электронное перо (стилус) S Pen, расширенные возможности ночной съемки фото и видео, длительная автономная работоспособность.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S

Samsung Galaxy S22 Ultra в футляре Spigen


Стилус S Pen - это больше, чем просто аксессуар для смартфона. Как и в серии Note, он обладает расширенной функциональностью, которая открывает двери для творчества и работы. Электронное перо S Pen впервые встроено в корпус смартфона в серии S, причем оно стало более отзывчивым. Благодаря снижению задержки на 70%, им стало удобней писать и рисовать на широком экране S22 Ultra.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S


Максимальная эффективность работы Galaxy S22 Ultra достигается за счет установки 4-нм процессора Snapdragon 8 Gen 1, который обеспечивает работу технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Поддержка Wi-Fi 6E обеспечивает вдвое более быстрое подключение, чем Wi-Fi 6. Этот смартфон удобен для игр, стриминга видео и работы с приложениями.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S

Samsung Galaxy S22 Ultra в футляре Spigen


Иммерсивный 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED 2X Galaxy S22 Ultra с адаптивной частотой 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1 750 нит годится для просмотра и создания видеоконтента. Поддержка технологии Vision booster позволяет регулировать яркость в течение дня, обеспечивая ясный вывод контента даже при ярком солнечном свете.

За питание смартфона отвечает аккумулятор, емкости которого достаточно для более чем суток автономной работы. S22 Ultra поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 45 Вт.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S


Эксперты отмечают корпус прямоугольной формы с закругленными краями, интегрированный блок объективов камер и гладкую металлическую рамку. Это обеспечивает Galaxy S22 Ultra премиальный внешний вид. Благодаря отделке из матового стекла дизайн S22 Ultra получился лаконичным с характерными острыми гранями, как в серии Note.

Отмечаются богатые возможности Galaxy S22 Ultra в фотографии. Например, усовершенствованные функции ночной съемки позволяют снимать четкое и яркое видео на фронтальную и основную камеру при любом освещении.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S


Расширенные возможности в фото создаются самым крупным в истории Samsung пиксельным сенсором размером 2,4 мкм. За счет этого объектив захватывает больше света и данных, оптимизируя освещение и повышая детализацию видеороликов. Усовершенствованная линза Super Clear Glass помогает снимать более плавные и четкие видео в ночное время без бликов.

Камера смартфона способна масштабировать изображение с его приближением до 10 крат. Galaxy S22 Ultra оснащен интеллектуальными функциями, помогающими получать снимки студийного качества.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S

Samsung Galaxy S22 Ultra в футляре Spigen



Для обработки созданных снимков имеется эксклюзивное приложение ExpertRAW. Оно позволяет сохранять фотографии даже в профессиональном формате RAW с разрядностью до 16 бит. Как и на зеркальной камере, снимки можно осветлить или затемнить с помощью настроек экспозиции и выдержки, настроить баланс белого, сделать фотографию более теплой или холодной.

Galaxy S22 Ultra поступит в продажу 11 марта 2022 года в интернет-магазине Samsung, официальных магазинах Samsung и в сетях партнеров. Модель Galaxy S22 Ultra с 128 Гбайтами основной памяти будет продаваться по рекомендованной цене 114 990 руб., 256 Гбайт - 124 990 руб., 512 Гбайт - 134 990 руб, 1 Тбайт - 154 990 руб.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra: универсальный, премиальный смартфон в серии Galaxy S

Samsung Galaxy S22 Ultra в футляре Spigen




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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