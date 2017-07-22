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Планшеты Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra представлены официально

10 февраля 2022, 10:45




Компания Samsung Electronics представила новую серию планшетов Galaxy Tab S8. В нее вошли Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra, причем последний стал моделью с самым большим дисплеем и самой высокой производительностью в истории Galaxy Tab S.

Все планшеты построены на платформе Snapdragon 8 Gen 1 и оснащены S-AMOLED дисплеем с частотой обновления до 120 Гц. Они также несут впечатляющие по своим возможностям камеры, имеют емкие батареи и поддержку стилуса S Pen.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra работают на Snapdragon 8 Gen 1


Samsung Galaxy Tab S8 оснащен 11-дюймовым TFT-дисплеем LPTS с разрешением 2560x1600 пикселей. Вторая модель - Tab S8 Plus - имеет более крупный 12,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800x1752 пикселей. У ее также предусмотрен сканер отпечатков пальцев в экране, а у более простой, начальной модели датчик отпечатков установлен с торца.

С лицевой стороны Samsung Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8 Plus установлена 12-мегапиксельная широкоугольная камера. На задней панели можно найти 13-мегапиксельную основную камеру с поддержкой автофокуса и 6-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, а также двойную светодиодную вспышку.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra работают на Snapdragon 8 Gen 1


Оба планшета работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 и поставляются с 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128 или 256 Гбайт основной памяти для хранения данных. Базовая модель оснащена батареей емкостью 5800 мАч, тогда как версия Plus предлагает батарею на 10 090 мАч. Оба планшета поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Старшая модель в линейке - Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - оснащена 14,6-дюймовым S-AMOLED дисплеем с разрешением 2960x1848 пикселей, частотой обновления 120 Гц и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Планшет использует 12-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи в компании с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. С задней стороны Tab S8 Ultra располагаются 13- и 6-мегапиксельные камеры, такие же как у планшетов Tab S8 и S8 Plus.

Планшеты Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra работают на Snapdragon 8 Gen 1


Флагманский планшет также работает на Snapdragon 8 Gen 1 с 8, 12 или 16 Гбайт оперативной и 128, 256 или 512 Гбайт основной памяти. За питание отвечает батарея емкостью 11 200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Все планшеты линейки Samsung Galaxy Tab S8 работают на Android 12 с оболочкой One UI 4.1 и поддерживают функции безопасности Samsung Knox.

Доступны также 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C Gen 3.2. Имеются четыре стереодинамика AKG с Dolby Atmos и три микрофона.

Серия Samsung Galaxy Tab S8 поступит в продажу 11 марта 2022 года. Цены:

  • Планшет Samsung Galaxy Tab S8 - от 64 990 рублей
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S8+ - от 81 990 рублей
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra - от 106 990 рублей.




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