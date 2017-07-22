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Разработчик PUBG Battlegrounds готовит платформу метавселенной с NFT-токенами

10 февраля 2022, 13:26




Компания Krafton, известная многопользовательской игрой в жанре королевской битвы PUBG:Battlegrounds, объявила о начале работ по созданию платформы метавселенной. В рамках проекта планируется выпуск NFT-токенов. Разработка будет вестись совместно с компанией Naver Z.

Выбор партнера Krafton в лице компании Naver Z объясняется ее «уникальным опытом и единой направленностью в планах глобального развития». По оценкам Krafton, это должно способствовать успеху данного проекта.

PUBG Krafton начал разработку платформы метавселенной с NFT-токенами


В то же время не было сказано ни слова о деталях эмиссии NFT-токенов в рамках развития новой платформы.

Пока все, что известно, ограничивается следующим: Krafton собирается использовать свой богатый опыт в области «разработки специализированного инструмента для создания пользовательского контента (UGC), а также планирует применять движок Unreal Engine для создания высококачественного виртуального мира».

В свою очередь, Naver Z планирует использовать свой опыт разработки и запуска крупнейшей в Азии платформы метавселенной Zepeto. Этот опыт поможет правильно «управлять сервисом метавселенной и окружающим его сообществом и социальными службами».

Как заявил Хюнг Чул Парк, руководитель Krafton Web 3.0, Krafton «сможет создать высококачественную открытую метавселенную на основе пользовательского контента, которая будет непохожа на другие сервисы. Это поможет оживить глобальную экономику вокруг создателей нового контента, используя технологии NFT».





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