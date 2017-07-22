Известный производитель аксессуаров, компания Boult Audio, выпустила TWS-наушники серии AirBass. Новая модель получила название AirBass Z1, такое же как и у ее прошлогодней версии.
Главной отличительной особенностью новинки стало появление поддержки быстрой проводной зарядки через разъем Type-C. Благодаря этому всего 15 минут подзарядки наушников хватит на 100 минут воспроизведения музыки.
Наушники имеют поддержку Bluetooth 5.1. Они отличаются насыщенными басами, выраженными высокими частотами и чистым вокалом. Основой для этого служат 10-мм динамические драйверы. Наличие двойных микрофонов обеспечивает высокое качество голосовой связи.
Наушники Boult Audio AirBass Z1 TWS предлагают водонепроницаемость по стандарту IPX5. Как заявляет производитель, их уникальный дизайн помогает обеспечить пассивное шумоподавление, избавляющее от назойливого шума окружающей среды.
Имеется многофункциональная кнопка, с помощью которой можно выполнять различные операции: воспроизводить или приостанавливать музыку, переходить к предыдущей или следующей дорожке, отвечать или завершать вызовы.
Полный заряд аккумулятора обеспечивает до 6 часов работы наушников, а с учетом заряда чехла это время увеличивается до 24 часов.
Цена Boult Audio AirBass Z1 вполне демократичная - около 1500 руб.
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