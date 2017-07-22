Тайваньская LIAN LI Industrial Co. объявила о выпуске компактного компьютерного корпуса A4-H2O. Разработка велась совместно с компанией DAN Cases.
Несмотря на то, что объем корпуса составляет всего 11 литров, внутри можно уместить систему жидкостного охлаждения (AIO) типоразмера до 240 мм, а также установить видеокарту длиной до 322 мм и толщиной до трех слотов.
Производитель отмечает минималистичный дизайн новинки и дизайнерский внешний вид. Боковые панели изготовлены из анодированного алюминия, подвергнутого пескоструйной обработке. Корпус A4-H20 доступен в двух вариантах оформления: черном и серебристом. В поставку входит также переходный райзер для разъемов PCIe 3.0 или 4.0.
В конструкции корпуса использована стальная рама с навешанными на нее алюминиевыми панелями. Верхняя и боковые панели перфорированы для прямого доступа воздуха к установленному внутри оборудованию. Для крепления боковых панелей используются защелки, что позволяет быстро снять их для доступа к оборудованию. Для доступа к SSD-накопителю и блоку питания потребуется снять нижнюю перфорированную панель.
Корпус LIAN LI A4-H2O занимает мало места прежде всего за счет того, что все расположенные внутри компоненты размещаются в виде сэндвича. Лоток для материнской платы Mini-ITX и съемный монтажный кронштейн блока питания SFX или SFX-L расположены на левой стороне корпуса, при этом на правой стороне остается достаточно места для вертикальной установки видеокарты.
В верхней части на съемном кронштейне можно разместить радиатор толщиной до 55 мм и длиной до 240 мм. Место для установки 2,5-дюймового твердотельного накопителя с резиновыми втулками расположено в нижней части корпуса.
LIAN LI A4-H20 доступен для предварительного заказа с 9 февраля 2022 года по цене от 120 долларов (8950 руб.).