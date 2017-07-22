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MSI выпустила новый жидкостной кулер MAG CoreLiquid-R V2

10 февраля 2022, 19:23




Компания MSI объявила о выпуске обновленной обновленной системы жидкостного охлаждения «все в одном» CoreLiquid-R V2. Она пришла на смену изделию, выпущенному в 2020 году.

Новая модель практически ничем не отличается от оригинального CoreLiquid-R за исключением некоторых деталей. Во-первых, появилась поддержка процессоров Intel с сокетом LGA1700. Во-вторых, помимо модели стандартного черного цвета, появился полностью белый кулер.

Белая отделка покрывает корпус водоблока, распространяется на нейлоновые рукава трубок, рамы вентиляторов и сам радиатор.

MSI выпустила новый жидкостной кулер MAG CoreLiquid-R V2


Характерной особенностью CoreLiquid-R стала интеграция помпы вместе с радиатором. Это позволяет снизить уровень шума и увеличить срок службы помпы, которая в данном случае удалена от источников нагрева.

Новая система предусматривает многоцветную адресуемую подсветку ARGB; она распространяется на вентиляторы и водоблок. Для настройки эффектов и синхронизации подсветки можно использовать утилиту, поставляемую с материнской платой. Поверх водоблока подсвечивается логотип MSI Gaming.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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