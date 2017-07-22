Компания MSI объявила о выпуске обновленной обновленной системы жидкостного охлаждения «все в одном» CoreLiquid-R V2. Она пришла на смену изделию, выпущенному в 2020 году.
Новая модель практически ничем не отличается от оригинального CoreLiquid-R за исключением некоторых деталей. Во-первых, появилась поддержка процессоров Intel с сокетом LGA1700. Во-вторых, помимо модели стандартного черного цвета, появился полностью белый кулер.
Белая отделка покрывает корпус водоблока, распространяется на нейлоновые рукава трубок, рамы вентиляторов и сам радиатор.
Характерной особенностью CoreLiquid-R стала интеграция помпы вместе с радиатором. Это позволяет снизить уровень шума и увеличить срок службы помпы, которая в данном случае удалена от источников нагрева.
Новая система предусматривает многоцветную адресуемую подсветку ARGB; она распространяется на вентиляторы и водоблок. Для настройки эффектов и синхронизации подсветки можно использовать утилиту, поставляемую с материнской платой. Поверх водоблока подсвечивается логотип MSI Gaming.