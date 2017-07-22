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Слухи вокруг выпуска видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti продолжают шириться

10 февраля 2022, 21:28




Более недели назад THG.ru сообщал о странности, которая произошла с NVIDIA. Во время специальной сессии в начале января старший вице-президент NVIDIA Джефф Фишер пообещал, выступая на выставке CES 2022, что компания предоставит в течение января подробную информацию о своем будущем флагмане - видеокарте RTX 3090 Ti.

Слухи вокруг выпуска видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti продолжают шириться


По состоянию на начало февраля, обещание NVIDIA не было выполнено. Не было объявлено ни технических характеристик новой видеокарты, ни информации о ее цене и дате выпуска. Эксперты сразу заговорили, что возникли какие-то препятствия, которые не позволили NVIDIA исполнить задуманное.

Похоже, некоторые подробности все-таки просачиваются в сеть.

Возможно, кто-то знает, что видеокарта NVIDIA RTX 3090 появлялась в настоящее в двух эталонных дизайнах: видеокарта PG136 и видеокарта PG132. Разница между ними довольно проста: видеокарта PG136 предназначена как эталон для собственных видеокарт NVIDIA Founders Edition разработчика. В то же время видеокарта PG132 является эталонной по дизайну для партнеров NVIDIA.

Между ними есть определенные отличия. Например, видеокарта PG136 отличается своим более компактным размером и имеет характерный «V-образный» дизайн. Она работает от нового 12-контактного разъема питания.

В то же время видеокарта PG132 доступна только с двумя 8-контактными разъемами питания.

Слухи вокруг выпуска видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti продолжают шириться

Конструкции плат NVIDIA PG136 и PG132


Как стало известно, в Евразийской экономической комиссии появилась новая заявка с указанием платы PG136C.

Зная эти исходные данные, можно сделать некоторые выводы о появлении новой видеокарты PG136C. Она может указывать на то, что для RTX 3090 готовится какое-то обновление. Есть предположения, что это и есть инженерный образец обещанной видеокарты RTX 3090 Ti.

Слухи вокруг выпуска видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti продолжают шириться


Поскольку NVIDIA уже представила свою видеокарту Founders Edition на выставке CES 2022. Видеокарта RTX 3090 Ti до сих пор так и не появилась на рынке. По слухам от инсайдеров, старт продаж может затянуться на значительный срок, и это связывают с неизвестными проблемами, возникшими в конструкции видеокарты.

Имеются предположения, что NVIDIA не учла при разработке GeForce RTX 3090 Ti некоторые конструктивные особенности. Какие именно ошибки были выявлены, не указывается. По слухам, возникли проблемы с высоким уровнем тепловой проектной мощности.

По ранее заявленным данным, TDP будущей видеокарты должен составлять 450 Вт. Это намного больше, чем у предыдущих моделей.

Слухи вокруг выпуска видеокарты NVIDIA RTX 3090 Ti продолжают шириться


Однако ходят также слухи, что ситуация с PG136C значительно сложней. С появлением модулей памяти GDDR6X емкостью 2 Гбайт компания теперь может размещать их только на одной стороне печатной платы.

Кроме того, ожидают, что на смену 12-контактному кабелю питания может прийти новый 12+4-контактный кабель, который соответствует спецификациям PCI-SIG для разъемов питания PCIe Gen5.

Поскольку NVIDIA попросила всех партнеров, планировавших начать выпуск своих кастомных видеокарт RTX 3090 Ti, временно прекратить все работы по их разработке, ходят слухи, что проблемы связаны с конструкцией второй эталонной платы, а не самой платы PG136C, которая предназначалась для выпуска Founders Edition.



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