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Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

10 февраля 2022, 23:27




В распоряжение исследователей издания Wccftech попали новые блоки питания следующего поколения, разработанные в MSI. Благодаря этому, первые эксклюзивные фотографии появились в сети.

Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

Разъем питания и кабель MSI MEG. Источник: Wccftech


Новые мощные блоки питания игровой серии ASUS Loki будут далеко не единственным примером, оснащенным полноценным разъемом PCIe Gen5. Над аналогичными продуктами следующего поколения работает сейчас и компания MSI. Характерной особенностью новых блоков является наличие 12+4-контактных разъемов. Они предназначены для будущих игровых видеокарт повышенной мощности.

Тема оснащения новыми разъемами PCIe Gen5 уже поднималась ранее при обсуждении блоков питания ASUS Thor - эти продукты должны появиться на рынке в феврале.

Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

Разъем питания и кабель MPG PCIe Gen5. Источник: Wccftech


Уже известно, что блоки ASUS Thor будут использовать усеченный вариант поддержки PCIe Gen5. Это касается прежде всего ограничения на уровень поддерживаемой ими мощности питания. Это отразится и на устанавливаемом разъеме. Взамен полноценного 12+4-контактного разъема PCIe Gen5 на блоках питания Thor появятся упрощенные 12-контактные разъемы. По этой причине максимальная мощность питания этих моделей будет ограничена 500 Вт.

Но на очереди серия блоков питания Loki. Они будет полностью совместимы со спецификацией PCI-SIG и будут поддерживать мощность питания до 600 Вт. Для наращивания недостающей мощности появляется дополнительный 4-контактный разъем.

Новый стандарт питания указан в спецификации PCI-SIG под номером 12VHPWR. Новый разъем формируется из основного элемента для 12-контактного кабеля и дополнительного для 4-контактного кабеля. Второй элемент служит для передачи команд управления, которые отвечают за согласование требований к подаваемому питанию. Благодаря им обеспечивается правильное питание видеокарты от источника.

До сих пор подобные разъемы и кабели для них не встречались на снимках. Благодаря Wccftech, теперь этот пробел устранен.

Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения


Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

Разъем питания и кабель MSI MEG и MPG PCIe Gen5. Источник: Wccftech


Блоки питания MEG и MPG будут предлагаться с кабелями двух типов. Один кабель будет представлять собой перекладку с 12 контактов на два 8-контактных разъема. Второй кабель будет классическим для стандарта PCIe Gen5: полноценный 12+4-контактный разъем с четырьмя сигнальными линиями. Разница между этими кабелями заключается в том, что первый кабель будет ограничен мощностью до 300 Вт (2x150 Вт); второй 12+4-контактный кабель будет рассчитан на мощность до 600 Вт.

Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

Кабель питания MSI MEG и MPG PCIe Gen5, источник: Wccftech


Известно, что MSI готовит к выпуску как минимум пять новых блоков питания, совместимых с PCIe Gen5. В серии MEG появятся блоки с мощностью до 1300 Вт, в серии MPG - до 1000 Вт.

Появились снимки разъемов PCIe Gen5 для мощных блоков питания следующего поколения

Блоки питания MSI MEG и MPG, источник: Wccftech


Новые блоки питания MSI PCIe Gen5 должны появиться в конце этого года.



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