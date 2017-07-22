В распоряжение исследователей издания Wccftech попали новые блоки питания следующего поколения, разработанные в MSI. Благодаря этому, первые эксклюзивные фотографии появились в сети.
Разъем питания и кабель MSI MEG. Источник: Wccftech
Новые мощные блоки питания игровой серии ASUS Loki будут далеко не единственным примером, оснащенным полноценным разъемом PCIe Gen5. Над аналогичными продуктами следующего поколения работает сейчас и компания MSI. Характерной особенностью новых блоков является наличие 12+4-контактных разъемов. Они предназначены для будущих игровых видеокарт повышенной мощности.
Тема оснащения новыми разъемами PCIe Gen5 уже поднималась ранее при обсуждении блоков питания ASUS Thor - эти продукты должны появиться на рынке в феврале.
Разъем питания и кабель MPG PCIe Gen5. Источник: Wccftech
Уже известно, что блоки ASUS Thor будут использовать усеченный вариант поддержки PCIe Gen5. Это касается прежде всего ограничения на уровень поддерживаемой ими мощности питания. Это отразится и на устанавливаемом разъеме. Взамен полноценного 12+4-контактного разъема PCIe Gen5 на блоках питания Thor появятся упрощенные 12-контактные разъемы. По этой причине максимальная мощность питания этих моделей будет ограничена 500 Вт.
Но на очереди серия блоков питания Loki. Они будет полностью совместимы со спецификацией PCI-SIG и будут поддерживать мощность питания до 600 Вт. Для наращивания недостающей мощности появляется дополнительный 4-контактный разъем.
Новый стандарт питания указан в спецификации PCI-SIG под номером 12VHPWR. Новый разъем формируется из основного элемента для 12-контактного кабеля и дополнительного для 4-контактного кабеля. Второй элемент служит для передачи команд управления, которые отвечают за согласование требований к подаваемому питанию. Благодаря им обеспечивается правильное питание видеокарты от источника.
До сих пор подобные разъемы и кабели для них не встречались на снимках. Благодаря Wccftech, теперь этот пробел устранен.
Разъем питания и кабель MSI MEG и MPG PCIe Gen5. Источник: Wccftech
Блоки питания MEG и MPG будут предлагаться с кабелями двух типов. Один кабель будет представлять собой перекладку с 12 контактов на два 8-контактных разъема. Второй кабель будет классическим для стандарта PCIe Gen5: полноценный 12+4-контактный разъем с четырьмя сигнальными линиями. Разница между этими кабелями заключается в том, что первый кабель будет ограничен мощностью до 300 Вт (2x150 Вт); второй 12+4-контактный кабель будет рассчитан на мощность до 600 Вт.
Кабель питания MSI MEG и MPG PCIe Gen5, источник: Wccftech
Известно, что MSI готовит к выпуску как минимум пять новых блоков питания, совместимых с PCIe Gen5. В серии MEG появятся блоки с мощностью до 1300 Вт, в серии MPG - до 1000 Вт.
Блоки питания MSI MEG и MPG, источник: Wccftech
Новые блоки питания MSI PCIe Gen5 должны появиться в конце этого года.