Недавно компания Dell сообщила о начале выпуска IPS-мониторов Dell UltraSharp 4K, впервые использующих технологию IPS Black компании LG. Эта технология была представлена компанией LG на выставке CES 2022. Она обеспечивает более глубокий (на 35%) черный цвет, чем существующие продукты IPS. Технология отличается также от традиционных IPS-мониторов удвоением коэффициента контрастности. Благодаря этому обновлению, можно передавать реалистичную четкость и более точные цвета.
Однако у новых мониторов Dell UltraSharp есть и недостатки. Как выяснилось, для них действует ограничение на максимальную частоту обновления в 60 Гц. Это делает их нежелательными для использования вместе с динамичными играми и другим контентом, где требуется высокая частота обновления.
Второй аргумент, мешающий высокоэффективному применению новых моделей Dell - довольно среднее время отклика от серого к серому. Оно составляет от 5 мс до 8 мс. Для ярких и динамичных игр этого недостаточно.
В то же время если традиционные дисплейные панели IPS обеспечивают коэффициент контрастности 1000:1, то у новых мониторов Dell этот параметр соответствует уровню 2000:1.
В новой линейке представлены две модели - Dell UltraSharp U2723QE и UltraSharp U3223QE с диагональю 27 и 32 дюйма соответственно. Они имеют разрешение 3840x2160 пикселей и максимальную яркость 400 нит.
Уровень цветопередачи соответствует 100% покрытию цветовых гамм Rec 709 и sRGB, а также 98% цветовой гаммы DCI-P3. Пройдена сертификация по требованиям стандарта VESA DisplayHDR 400, а также по уровню излучения в синей части спектра.
Мониторы оснащаются портами HDMI, DisplayPort, тремя USB 3.2 Gen2 и даже парой портов USB-C. Имеется также встроенный порт Ethernet и аудиопорт 3,5 мм.
Новые модели имеют довольно высокую цену. 27-дюймовый монитор Dell UltraSharp 27 4K USB-C U2723QE стоит 779,99 долларов (58 200 руб.). Более крупный 32-дюймовый монитор Dell UltraSharp 32 4K USB-C U3223QE обойдется в 1149,99 долларов (85 750 руб.).
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