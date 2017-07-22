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Новые IPS-мониторы Dell UltraSharp 4K не годятся для динамичных игр

11 февраля 2022, 11:01




Недавно компания Dell сообщила о начале выпуска IPS-мониторов Dell UltraSharp 4K, впервые использующих технологию IPS Black компании LG. Эта технология была представлена компанией LG на выставке CES 2022. Она обеспечивает более глубокий (на 35%) черный цвет, чем существующие продукты IPS. Технология отличается также от традиционных IPS-мониторов удвоением коэффициента контрастности. Благодаря этому обновлению, можно передавать реалистичную четкость и более точные цвета.

Новые IPS-мониторы Dell UltraSharp 4K не годятся для динамичных игр FPS


Однако у новых мониторов Dell UltraSharp есть и недостатки. Как выяснилось, для них действует ограничение на максимальную частоту обновления в 60 Гц. Это делает их нежелательными для использования вместе с динамичными играми и другим контентом, где требуется высокая частота обновления.

Второй аргумент, мешающий высокоэффективному применению новых моделей Dell - довольно среднее время отклика от серого к серому. Оно составляет от 5 мс до 8 мс. Для ярких и динамичных игр этого недостаточно.

Новые IPS-мониторы Dell UltraSharp 4K не годятся для динамичных игр FPS


В то же время если традиционные дисплейные панели IPS обеспечивают коэффициент контрастности 1000:1, то у новых мониторов Dell этот параметр соответствует уровню 2000:1.

В новой линейке представлены две модели - Dell UltraSharp U2723QE и UltraSharp U3223QE с диагональю 27 и 32 дюйма соответственно. Они имеют разрешение 3840x2160 пикселей и максимальную яркость 400 нит.

Уровень цветопередачи соответствует 100% покрытию цветовых гамм Rec 709 и sRGB, а также 98% цветовой гаммы DCI-P3. Пройдена сертификация по требованиям стандарта VESA DisplayHDR 400, а также по уровню излучения в синей части спектра.

Мониторы оснащаются портами HDMI, DisplayPort, тремя USB 3.2 Gen2 и даже парой портов USB-C. Имеется также встроенный порт Ethernet и аудиопорт 3,5 мм.

Новые IPS-мониторы Dell UltraSharp 4K не годятся для динамичных игр FPS


Новые модели имеют довольно высокую цену. 27-дюймовый монитор Dell UltraSharp 27 4K USB-C U2723QE стоит 779,99 долларов (58 200 руб.). Более крупный 32-дюймовый монитор Dell UltraSharp 32 4K USB-C U3223QE обойдется в 1149,99 долларов (85 750 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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