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Какой смартфон на Snapdragon 8 Gen1 лучше: ответ получен

11 февраля 2022, 11:46




Команда китайского издания Gizmochina провела сравнительную оценку игровой производительности набора флагманских смартфонов - Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro, iQOO 9 Pro и Moto Edge X30. Их отличительной особенностью стала флагманская платформа Snapdragon 8 Gen 1.

Экспериментаторы ставили перед собой цель оценить производительность чипсета в разных конфигурациях и лучше понять, какую реальную производительность дает каждая модель смартфона на его основе.

Проведены сравнительные тесты смартфонов на Snapdragon 8 Gen1


Сначала были проведены тесты на пакетах Geekbench 5, 3DMark и Antutu. Эти результаты позволяют оценить базовый уровень производительности смартфонов.

Проведены сравнительные тесты смартфонов на Snapdragon 8 Gen1

Результаты тестов смартфонов Xiaomi 12 Pro, OnePlus 10 Pro, Realme GT 2 Pro, iQOO 9 Pro, Moto Edge X30.


Если говорить об общей производительности в Geekbench, то наивысшую итоговую оценку получил смартфон iQOO 9 Pro - 3840 баллов в многоядерном тесте и 1225 баллов в одноядерном.

Если оценивать по отдельным тестам Geekbench 5, то производительность на одном ядре была наиболее высокой у Relme GT 2 Pro и OnePlus 10 Pro - 1264 и 1229 баллов соответственно. Успех в итоговом результате достался iQOO 9 Pro за счет значительного отрыва в многоядерном тесте.

В тесте Antutu наиболее высокий результат показал iQOO 9 Pro (1 020 542 баллов), за ним следовал Xiaomi 12 Pro (993 852 баллов).

Удивительно, но в тесте 3DMark Wild Life, где наблюдается интенсивное использование графического процессора, наилучший результат среди пяти устройств показал OnePlus 10 Pro (10 069 баллов).

Следующий тест касался оценки эффективности при длительной работе. Она оценивалась по экстремальному стресс-тесту 3Dmark Wildlife, который состоит из 20 последовательных прогонов базового стресс-теста.

Проведены сравнительные тесты смартфонов на Snapdragon 8 Gen1


Победителем в стресс-тесте мог бы стать смартфон OnePlus 10 Pro, однако из-за перегрева его производительность резко упала на 8-м проходе. Единственным устройством, которое смогло выстоять и показать высокую производительность при отличной тепловой стабильности во время всего стресс-теста, оказалась модель iQOO 9 Pro.

Хорошие результаты показал также Motorola Edge X30, обеспечив стабильность почти на 70% времени испытаний. Однако температура нагрева у этого телефона была наиболее высокой среди всех испытуемых образцов. К сожалению, Xiaomi 12 Pro не смог завершить тест из-за перегрева.

Для оценки работоспособности играх сначала были проведены тесты с игрой PUBG Mobile. Поддержка этой игры оказалась достаточно простой для всех пяти устройств. Все испытанные образцы имели одинаковые средние значения FPS в диапазоне 59-60 FPS.

Проведены сравнительные тесты смартфонов на Snapdragon 8 Gen1


Проблемы с теплоотдачей проявились при запуске игры Genshin. Они выразились в снижении частоты кадров и перегреве.

Проведены сравнительные тесты смартфонов на Snapdragon 8 Gen1


Самый высокий показатель FPS неожиданно показала модель Realme GT 2 Pro - 57,6. В то же время, принимая во внимание перегрев победителя, экспериментаторы поставили на первое место iQOO 9 Pro. Хотя та и уступила по частоте кадров (в среднем 54,5 FPS), зато она оставалась холоднее Realme GT 2 Pro на 4-5° С.

В третьем тесте была проверка на игре Nimian Legends с разрешением 2K и при самых высоких настройках графики.

Проведены сравнительные тесты смартфонов на Snapdragon 8 Gen1


На этот раз победил Motorola Edge X30, показавший среднюю скорость 46,2 кадр/сек, хотя телефон нагрелся до 56° С. Остальные четыре устройства показали близкие результаты, в среднем 39-40 кадр/сек.

Из проведенных опытов были сделаны следующие выводы: с точки зрения оценки производительности по частоте кадров наилучшие результаты за моделями Realme GT 2 Pro и Moto Edge X30. С точки зрения тепловой стабильности - лучший выбор за iQOO 9 Pro.



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