Компания XPG объявила о выпуске новой серии модульных блоков питания XPG CyberCore. В новой линейке представлены модели мощностью 1000 Вт и 1300 Вт. Оба продукта относятся к уровню энергоэффективности Platinum, причем он уже подтвержден отраслевыми экспертами Cybenetics.
Блоки питания XPG CyberCore предназначены в первую очередь для геймеров - им наиболее важна не просто мощность, а еще и максимальная стабильность при подаче питания.
Модели семейства XPG CyberCore являются совместной разработкой XPG и Nidec. Участие второй компании связано с установкой вентиляторов XPG VENTO PRO 120 PWM от Nidec. Они используют высокоточные двойные японские подшипники, которые гарантируют высокую эффективность охлаждения.
Особенностью вентиляторов Nidec стала их уникальная, изогнутая форма лопастей для максимальной эффективности охлаждения. После запуска вентиляторы сначала вращаются в режиме низкой нагрузки, практически без отвода тепла, но не создавая шума. Такой режим сохраняется до достижения 30-процентного уровня максимальной нагрузки.
Указанный режим работы вентиляторов имеет два основных преимущества: существенно увеличивается ожидаемый срок службы и, что наиболее важно, обеспечивается компактный форм-фактор. Это позволяет уложиться в длину всего 160 мм - один из самых компактных в категории Platinum.
Высококачественные японские конденсаторы, устанавливаемые в XPG CyberCore, рассчитаны на рабочую температуру до 105 °C. Установлены также схемотехнических элементы Interleaved PFC, благодаря которым можно регулировать и стабилизировать напряжение питания, обеспечивая оптимальную эффективность потребляемой мощности.
Для качественного управления производительностью и стабильностью в новых блоках применяются интегральные схемы питания PMIC.
Рекомендуемая производителем розничная цена:
XPG CyberCore 1000 Вт - 259,99 долларов (19 400 руб.)
XPG CyberCore 1300 Вт - 299,99 долларов (22 400 руб.)