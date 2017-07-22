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Qualcomm объявила об открытии в Европе научных лабораторий Extended Reality (XR) Labs

11 февраля 2022, 14:15




Компания Qualcomm объявила об открытии в Европе научных лабораторий Extended Reality Labs - XR Labs Europe. Тем самым, Qualcomm увеличивает свои инвестиции в развитие сегмента расширенной реальности (XR) и разработки собственной концепции метавселенной.

XR Labs Europe будут заниматься проведением НИОКР в сфере расширенной реальности, разработкой инженерных решений и ключевых технологий. Целью Qualcomm является превращение XR в отдельный направление своих исследований для разработки будущих систем мобильных вычислений. Выбор Европы продиктован тем, что здесь уже сформировалось активное сообщество экспертов, занимающихся вопросами дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Qualcomm объявила об открытии в Европе научных лабораторий Extended Reality (XR) Labs


В рамках лабораторий XR Labs планируется развивать продвинутые средства отслеживания движений рук и контроля жестов, 3D-мэппинг и сервисы локализации/SLAM (одновременная локализация и картографирование), многопользовательские режимы и распознавание изображений. Компания собирается создать универсальный XR SDK для доступа к основополагающим технологиям расширенной реальности, включая слежение за объектом и геотрекинг.

В рамках деятельности новых лабораторий планируется создать легкие и удобные очки, а также предоставить разработчикам доступ к инновационным технологиям через платформу Snapdragon Spaces XR Developer Platform.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".

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