Компания Qualcomm объявила об открытии в Европе научных лабораторий Extended Reality Labs - XR Labs Europe. Тем самым, Qualcomm увеличивает свои инвестиции в развитие сегмента расширенной реальности (XR) и разработки собственной концепции метавселенной.
XR Labs Europe будут заниматься проведением НИОКР в сфере расширенной реальности, разработкой инженерных решений и ключевых технологий. Целью Qualcomm является превращение XR в отдельный направление своих исследований для разработки будущих систем мобильных вычислений. Выбор Европы продиктован тем, что здесь уже сформировалось активное сообщество экспертов, занимающихся вопросами дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).
В рамках лабораторий XR Labs планируется развивать продвинутые средства отслеживания движений рук и контроля жестов, 3D-мэппинг и сервисы локализации/SLAM (одновременная локализация и картографирование), многопользовательские режимы и распознавание изображений. Компания собирается создать универсальный XR SDK для доступа к основополагающим технологиям расширенной реальности, включая слежение за объектом и геотрекинг.
В рамках деятельности новых лабораторий планируется создать легкие и удобные очки, а также предоставить разработчикам доступ к инновационным технологиям через платформу Snapdragon Spaces XR Developer Platform.
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