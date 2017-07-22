Консорциум PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) опубликовал Руководство по проектированию несущей платы, отвечающей требованиям разрабатываемого стандарта COM-HPC.
Стандарт COM-HPC («Компьютер-на-Модуле») предназначен для поддержки верхнего уровня систем ввода-вывода и обеспечения требуемой производительности при строительстве систем для высокопроизводительных вычислений. Каждый модуль COM-HPC объединяет в себе основные функции процессора и памяти, а также ввод и вывод, включая USB до Gen 4, аудио (MIPI SoundWire, I2S и DMIC), графику (PCI Express) до Gen. 5 и Ethernet до 25 Гбит/с на линию.
При разработке систем COM-HPC используется гибридный подход. Модули COM подключаются к несущей плате, которая обычно настраивается с учетом ее прикладного применения. В последующем, гибридные модули COM-HPC можно обновлять на более новые, обратно совместимые с предыдущей версией.
Стандарт COM-HPC предназначен для промышленных, военных/авиационно-космических, игровых, медицинских, транспортных, IoT и общих вычислительных встроенных приложений.
Консорциум PICMG, выпустивший руководство, охватывает в настоящее время свыше 300 компаний. Они совместно разрабатывают открытые спецификации для высокопроизводительных телекоммуникационных и промышленных вычислительных применений.
Консорциум PICMG был основан в 1994 году для разработки стандартов компьютерных шин, в частности PCI. В настоящее время его деятельность сосредоточена на разработке и воплощении рекомендаций для компьютерных архитектур, основанных на открытых стандартах и используемых в телекоммуникации, промышленности и системах двойного назначения.
Благодаря новому руководству, к разработке клиентских и серверных модулей COM-HPC могут подключиться инженеры.
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