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TerraMaster представила высокопроизводительный СХД T9-423 с девятью отсеками

11 февраля 2022, 17:25




Компания TerraMaster объявила о выпуске высокопроизводительной сетевой системы хранения NAS T9-423 для предприятий малого и среднего бизнеса. Новинка представлена в настольном формате и по своим размерам сопоставима с небольшим настольным компьютером. Компактное шасси можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

TerraMaster T9-423 подходит для корпоративных приложений, таких как серверы хранения файлов, почтовые серверы, веб-серверы, FTP-серверы, хосты виртуальных машин и другие приложения корпоративного уровня.

TerraMaster представила высокопроизводительный NAS T9-423 с девятью отсеками


Новая система TerraMaster T9-423 оснащена четырехъядерным процессором Intel Core поколения Jasper Lake с тактовой частотой 2,00 ГГц (допускается разгон до 2,90 ГГц). Для подключения доступны два порта 2,5 GbE с поддержкой сетевой агрегации каналов Link Aggregation, что позволяет получить пропускную способность до 283 Мбайт/с. Имеется интегрированный акселератор Intel UHD Graphics.

Объем доступной оперативной памяти составляет 8 Гбайт, которая выстроена на базе двухканальной памяти DDR4. Память может быть расширена до 32 Гбайт.

TerraMaster представила высокопроизводительный NAS T9-423 с девятью отсеками


Система поддерживает многопользовательский доступ к файлам. Имеется интерфейс HDMI. Поддерживается аппаратное шифрование AES-NI, виртуализация на базе VMware vSphere и Windows Hyper-V, различные варианты резервного копирования.

Кроме того, имеется слот M.2 для установки накопителя NVMe SSD для ускорения работы за счет подключения кэш-памяти на базе SSD. Внешние накопители могут подключаться к двум портам USB 3.1 Gen2 Type-A.

TerraMaster T9-423 имеет три бесшумных вентилятора, которые обеспечивают охлаждение дисков хранения и оптимальную производительность. Обеспечена бесшумная работа даже при работе с полной нагрузкой.

TerraMaster представила высокопроизводительный NAS T9-423 с девятью отсеками


Высокопроизводительный NAS TerraMaster T9-423 с девятью отсеками продается по цене 999,99 долларов (74 600 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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