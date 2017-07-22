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Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения появятся в инстансах C2D облака Google Cloud

11 февраля 2022, 20:31




Компания AMD объявила, что ее процессоры новые AMD EPYC третьего поколения (Milan) теперь будут установлены в инстансах виртуальных машин C2D облачной службы Google Cloud.

Недавно появившееся семейство инстансов C2D выделяется на фоне других своей высокой производительностью и быстрой работой с памятью. Они предоставляют доступ к вычислительным ресурсам Google Cloud, которые обычно используются для с высокопроизводительных вычислений (HPC): высоконагруженные СУБД, игровые платформы, транскодирование, автоматизация в области электронного проектирования (EDA) и вычислительная гидродинамика (CFD).

Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения появятся в инстансах C2D облака Google Cloud


Переход семейства C2D на новые процессы EPYC обеспечит 30% рост производительности для целевых рабочих нагрузок по сравнению с инстансами на базе EPYC предыдущего поколения.

Инстансы C2D доступны в следующих вариантах конфигураций: Standard, High-CPU и High-Mem. В каждом из этих разделов можно подобрать нужный тип машин, что позволяет получить оптимальное соотношения объёма памяти и числа ядер для конкретных нагрузок.

Новое предложение расширяет применение процессоров AMD EPYC в Google Cloud. Это - уже третья волна их установки в инстансах облачной службы Google Cloud. Ранее процессоры AMD EPYC появились в оснащении инстансов T2D и N2D.

Новые процессоры AMD EPYC 3-го поколения появятся в инстансах C2D облака Google Cloud


Инстансы C2D в настоящее время общедоступны в США (Айова), Юго-восточной Азии (Сингапур), на Тайване и в Европе (Нидерланды). В будущем регионы Google планирует расширить регионы присутствия.



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