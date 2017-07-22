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Nubia Z40 Pro станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой типа Magsafe

14 февраля 2022, 11:45




Готовящийся к выпуску смартфон Nubia Z40 получит поддержку магнитной беспроводной зарядки, аналогичной MagSafe у iPhone. Эти слухи были подтверждены официально самим производителем.

В скором будущем компания собирается выпустить новую линейку из двух флагманских смартфонов - Nubia Z40 и Z40 Pro. Подробные детали о младшей модели пока неизвестны, зато про старшую уже появились отдельные подробности. Например, она будет оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 1.

Nubia Z40 Pro станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой типа Magsafe


Поддержка технологии Magsafe появилась после выпуска серии смартфонов iPhone 12 в 2020 году. В прошлом году о создании аналогичной технологии для платформы Android первой заявила компания Realme. Было объявлено, что ведется разработка концептуального аппарата The RealMe Flash Concept Phone.

Формально именно Realme должна была стать основоположником этой технологии для Android, но пока в портфеле компании так и не появилось ни одной модели для массового рынка с поддержкой технологии магнитной беспроводной зарядки. В ее новых смартфонах линейки RealMe Flash имеется поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, но о возможности беспроводной магнитной зарядки пока не упоминалось.

В сложившейся ситуации, похоже, именно Nubia может стать лидером. Nubia Z40 Pro может стать первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой. Помимо этого смартфон получит сенсор камеры Sony IMX787 с классическим фокусным расстоянием 35 мм и диафрагмой f/1.6.

Среди других характеристик Nubia Z40 Pro, которые упоминаются на Geekbench, известно, что этот аппарат имеет чипсет Snapdragon 8 GEN 1, 16 Гбайт ОЗУ, работает под управлением Android 12 и использует специальный блок рассеивания тепла.



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