Компания RedMagic опубликовала пост в социальной сети Weibo, где рассказала отдельные подробности о новом игровом чипе, который установлен в геймерском смартфоне RedMagic. Сейчас эта модель готовится к выпуску, а анонс запланирован на будущую неделю.
Уже известно, что смартфон RedMagic 7 оснащен флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Помимо него, установлен также встроенный игровой чип, получивший название Red Core. Его предназначение состоит в том, что он будет повышать качество работы различных игровых функций: звуковая и визуальная поддержка, тактильные реакции и сенсорный ввод.
Ранее сообщалось, что игровой смартфон оснащен развитой системой жидкостного охлаждения площадью до 4124 мм² и одной испарительной камерой. Он поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 135 Вт и использует аккумулятор емкостью 4500 мАч.
Смартфон RedMagic 7 оснащен 16 Гбайтами оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 Гбайтами встроенной памяти класса UFS 3.1. Операционной системой служит Android 12 с пользовательской настройкой интерфейса RedMagic.
Смартфон RedMagic 7 имеет крупный 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана составляет 165 Гц; частота дискретизации касания не называется, но она будет заметно выше указанной частоты.
Устройство оснащено 64-мегапиксельной основной камерой и двумя дополнительными объективами, а также одной селфи-камерой.
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