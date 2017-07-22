Компания HMD Global объявила о выпуске бюджетного смартфона Nokia G21, пришедшего на смену модели Nokia G20, выпущенной в июле прошлого года. Новинка получила улучшенный экран, более качественную камеру и более мощный аккумулятор.
Но самое важная характеристика с учетом того, что это - бюджетный сегмент - цена нового аппарата. На европейском рынке смартфон будет продаваться за 170 евро (14 700 руб.).
Nokia G21 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления, которая может быть снижена до 60 Гц в режиме энергосбережения.
Он построен на 12-нм чипсете Unisoc T606 с двумя ядрами Cortex-A75, шестью Cortex-A55 и графическим процессором Mali G75-MP1. На пару с чипсетом установлено 4 Гбайт оперативной памяти. Для встроенной основной памяти предлагается два варианта оснащения: 64 или 128 Гбайт. Имеется слот для карты памяти microSD.
На тыльной стороне установлен блок из трех камер. В его состав входят основная 50-мегапиксельная камера, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Устройство работает под управлением Android 11, которая в скором времени будет обновлена до Android 12. Nokia также обещает выпустить еще два основных обновления Android. Это означает, что в будущем смартфон получит также Android 13.
Питание осуществляется от батареи емкостью 5050 мАч. По данным производителя, ее запаса достаточно для трех дней работы без подзарядки. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В комплекте также поставляется зарядное устройство на 10 Вт.
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