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Геймерский смартфон Redmi K50 выйдет в партнерстве с командой Mercedes-AMG F1

14 февраля 2022, 17:23




Компания Redmi официально объявила о партнерстве с командой Mercedes-AMG F1 - спортивным подразделением немецкого автопроизводителя, который с 2010 года принимает участие в Гран-при Формулы 1.

Как заявил представитель Redmi, в рамках совместного партнерского проекта Mercedes и Redmi планируется выпуск премиального смартфона с экстремальными характеристиками.

Геймерский смартфон Redmi K50 будет выпущен в партнерстве с командой Mercedes-AMG F1


Таким устройством станет Redmi K50 Mercedes F1. По всей видимости, планируется выпустить ограниченную партию смартфонов этой модели, но об их характеристиках в настоящее время практически ничего неизвестно.

В то же время на китайском рынке готовится к запуску смартфон Redmi K50 Gaming Edition, его анонс должен состояться 16 февраля. Эксперты уже высказали предположение, что модель Mercedes F1 Limited Edition может стать ни чем иным, как одной из модификаций смартфона Gaming Edition.

По слухам, цветовое решение смартфона Mercedes Edition будет совпадать с культовой цветовой гаммой раскраски автомобилей Mercedes F1. В частности, на задней панели смартфона, окрашенной в серый цвет, появятся черные треугольные вставки в области средней части. По сторонам появится голубая кайма. Модуль камер будет иметь аналогичный рисунок раскраски и светящуюся полосу с RGB-подсветкой.

Геймерский смартфон Redmi K50 будет выпущен в партнерстве с командой Mercedes-AMG F1

Redmi K50 Gaming Mercedes-AMG Petronas Edition


В центральной части расположатся две темно-серые полоски и фирменный знак Mercedes AMG Petronas F1 Team в правом верхнем углу. Там же разместится известный логотип Mercedes.

Redmi K50 Gaming Edition оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400x1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 480 Гц. Экран будет защищен покрытием Gorilla Glass Victus.

Под капотом окажется установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Общая площадь тепловой защиты составит 4860 мм², что позволит эффективно отводить тепло при запуске даже самых мощных мобильных игр. Впервые появится широкополосный вибромоторчик CyberEngine.

Геймерский смартфон Redmi K50 будет выпущен в партнерстве с командой Mercedes-AMG F1


Для съемки будет установлен блок из трех камер. Основная камера на базе сенсора Sony IMX686 получит разрешение 64 Мп. Ее дополнят 13-мегапиксельный датчик OmniVision OV13B и 2-мегапиксельный сенсор. На лицевой панели расположится 20-мегапиксельная селфи-камера для видеозвонков.

Скорее всего, новый аппарат будет работать под управлением Android 12 с пользовательским интерфейсом MIUI 13. Его аккумулятор предложит емкость 4700 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.



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