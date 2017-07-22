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Ожидается выпуск более экономичной видеокарты Nvidia GeForce RTX 3050

14 февраля 2022, 22:21




Как сообщает Игорь Валлоссек, компания NVIDIA, похоже, собирается выпустить обновленную, более экономичную версию видеокарты GeForce RTX 3050 начального уровня.

В январе этого года NVIDIA выпустила новую видеокарту NVIDIA RTX 3050, оснастив ее графическим процессором GA106 и урезав при этом технические возможности.

Оказалось, что настольная видеокарта RTX 3050 оснащена 2560 ядрами CUDA, 80 текстурными блоками, 32 ROP-блоками для рендеринга и 20 RT-ядрами. Сравнение с видеокартой NVIDIA RTX 3060, где был установлен тот же графический процессор GA106, указывало на то, что его возможности для RTX 3050 сильно урезаны.

Кроме того, NVIDIA сократила количество каналов PCIe Gen4 до восьми, несмотря на то, что графический процессор GA106-150 способен работать с 16 линиями шины данных.

Ожидается выпуск более экономичной видеокарты GeForce RTX 3050

NVIDIA GeForce RTX 3050 (графический процессор GA106). Источник: Inno3D


Теперь причины внесенных изменений стали понятны. Как пишет Игорь Валлоссек, компания NVIDIA собирается перейт к выпуску той же видеокарты NVIDIA RTX 3050, но с более экономичным графическим процессором GA107.

По его словам, графические процессоры GA106 и GA107 полностью совместимы по контактам (выводам). А, значит, партнерам, занятым производством видеокарт, не потребуется вносить изменения в конструкцию. Они смогут устанавливать новый графический процессор, просто заменив BIOS на совместимый.

Новая версия RTX 3050 с процессором GA107 на борту будет отличаться более высокой энергоэффективностью. Ее TDP изменится со 130 Вт (модель GA106) до 115 Вт (графический процессор GA107).

Ожидается выпуск более экономичной видеокарты GeForce RTX 3050


Если изменения произойдут, то новая видеокарта может стать самой популярной в бюджетном сегменте для серии RTX 30.



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