Как сообщает Игорь Валлоссек, компания NVIDIA, похоже, собирается выпустить обновленную, более экономичную версию видеокарты GeForce RTX 3050 начального уровня.
В январе этого года NVIDIA выпустила новую видеокарту NVIDIA RTX 3050, оснастив ее графическим процессором GA106 и урезав при этом технические возможности.
Оказалось, что настольная видеокарта RTX 3050 оснащена 2560 ядрами CUDA, 80 текстурными блоками, 32 ROP-блоками для рендеринга и 20 RT-ядрами. Сравнение с видеокартой NVIDIA RTX 3060, где был установлен тот же графический процессор GA106, указывало на то, что его возможности для RTX 3050 сильно урезаны.
Кроме того, NVIDIA сократила количество каналов PCIe Gen4 до восьми, несмотря на то, что графический процессор GA106-150 способен работать с 16 линиями шины данных.
Теперь причины внесенных изменений стали понятны. Как пишет Игорь Валлоссек, компания NVIDIA собирается перейт к выпуску той же видеокарты NVIDIA RTX 3050, но с более экономичным графическим процессором GA107.
По его словам, графические процессоры GA106 и GA107 полностью совместимы по контактам (выводам). А, значит, партнерам, занятым производством видеокарт, не потребуется вносить изменения в конструкцию. Они смогут устанавливать новый графический процессор, просто заменив BIOS на совместимый.
Новая версия RTX 3050 с процессором GA107 на борту будет отличаться более высокой энергоэффективностью. Ее TDP изменится со 130 Вт (модель GA106) до 115 Вт (графический процессор GA107).
Если изменения произойдут, то новая видеокарта может стать самой популярной в бюджетном сегменте для серии RTX 30.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".