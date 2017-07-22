В сети появились результаты тестов, выполненные на инженерных образцах серверных процессоров Intel Xeon следующего поколения. Новые процессоры носят кодовое наименование Sapphire Rapids и находятся на стадии испытаний. Их анонс планируется в этом году.
Новые серверные процессоры Intel Sapphire Rapids являются частью платформы Eagle Stream. Следуя стратегии анонсов «тик-так», новая платформа рассчитана на последовательный выпуск двух семейств - Intel Sapphire Rapids (шаг «тик») и преемника Emerald Rapids (шаг «так»).
В основе производства процессоров Intel Sapphire лежит новый техпроцесс Intel 7 (10 нм). В линейке серверных процессоров должны появиться модели, где количество ядер будет доходить до 56, а в конфигурации с двумя сокетами - до 112. На платформе Eagle Stream появится поддержка новой высокопроизводительной памяти DDR5 и интерфейса PCI-Express 5.0.
Согласно ожиданиям, свежие процессоры Intel будут отличаться широким набором новых и улучшенных функций. На примере процессоров Sapphire Rapids компания Intel планирует продемонстрировать реальные возможности своего 10-нм техпроцесса SuperFin в серверных процессорах.
Благодаря Twitter-пользователю YuuKi_AnS в распоряжении исследователей попали результаты нескольких тестов AIDA64 и Cinebench R15.
Исследователю YuuKi_AnS удалось заполучить процессор Sapphire Rapids Xeon с поддержкой DDR5, 48 ядер и 96 потоков.
Процессор имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц и 3,3 ГГц в режиме разгона.
Протестированный процессор представлял собой инженерный образец с обозначением Q-SPEC «QYFQ». Он устанавливался в сокет Intel Socket E (LGA-4677). Тепловая мощность составляла 270 Вт.
Ниже показаны результаты тестов процессора. Оценивались производительность работы его кэша и оперативной памяти с помощью теста AIDA64.
Также проводились оценки работы процессора в бенчмарке Cinebench R15.
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