Компания Jonsbo, известная в мире тем, что занимается глобальными продажами компьютерных аксессуаров под лейблом «Made in China», выпустила новую модель кулера башенного типа HX6240.
Это массивная модель, которая выделяется своими толстыми алюминиевыми ребрами, опирающимися на массивные алюминиевые стержни - по ним осуществляется теплоотвод от процессора, с которым работает кулер.
Кулер оснащен одним 120-мм вентилятором и отличается крупными габаритными размерами - 105 x 120 x 162 мм (ГxШxВ). Вес «кирпича» - 1,035 кг.
В конструкции использовано медное никелированное основание с зеркальной полировкой. Отходящие от основания шесть медных тепловых трубок толщиной 6 мм передают тепло на алюминиевое оребрение. Его обдув осуществляет 120-мм вентилятор. Площадь поверхности отвода тепла составляет 8900 см².
В комплект поставки входит вентилятор Jonsbo HX6240, который может развивать скорость вращения до 1800 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 2,35 м3/мин. В конструкции вентилятора использованы гидродинамические подшипники. Они отличаются долговечностью и пониженным уровнем шума. Создаваемый шум не превышает 45,56 дБА.
Эксперты отмечают интересную деталь в конструкции нового кулера - съемную верхнюю пластину. Она крепится на магнитах. Для монтажа не требуется никаких инструментов, а если снять верхнюю панель, можно слегка надавить на конструкцию и изменить ее высоту. Так можно уменьшить габариты на 5 мм.
Кулер Jonsbo HX6240 поставляется в черном и белом исполнении. Он поддерживает сокеты LGA1700, LGA1200 и AM4.