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Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовый дисплей FHD+, Dimensity 810 и мощная камера

15 февраля 2022, 13:37




Компания POCO объявила о выпуске 6,6-дюймового 5G-смартфона M4 Pro 5G с ЖК-дисплеем, имеющим разрешение Full HD+ (1080х2400 пикселей) и соотношение сторон 20:9. У нового аппарата есть поддержка технологии DynamicSwitch, которая обеспечивает динамическое переключение частоты обновления экрана между 50, 60 и 90 Гц. Частота дискретизации касания составляет 240 Гц, цветовая гамма соответствует требованиям DCI-P3.

Внутри смартфона находится 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 810, содержащий два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,4 ГГц, а также графический процессор Mali-G57 MC2. Главная особенность чипсета - встроенная поддержка 13 диапазонов сетей 5G SA / NSA. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 4,6 или 8 Гбайт, объем основного хранилища - 64 или 128 Гбайт (UFS 2.2). Память может быть расширена до 1 Тбайта с помощью microSD.

Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовый дисплей FHD+, Dimensity 810, основная камера 50 Мп


Блок камер на тыльной стороне представлен 50-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8, светодиодной вспышкой и сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и апертуру f/2,45. Она располагается в небольшом отверстии экрана.

На боковом торце находится датчик отпечатков пальцев. Имеется также ИК-датчик.

Анонс POCO M4 Pro 5G: 6,6-дюймовый дисплей FHD+, Dimensity 810, основная камера 50 Мп


Телефон оснащен линейным вибромотором и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Время его полной зарядки составляет 59 минут.

Цена POCO M4 Pro 5G:

  • 4+64 Гбайт - 15 100 руб.
  • 6+128 Гбайт - 17 100 руб.
  • 8+128 Гбайт - 19 100 руб.




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y33s. При цене от 18 000 рублей vivo Y33s оказался крепким середнячком с проверенным временем чипсетом, ярким и качественным дисплеем, но, что самое главное, мощным аккумулятором на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y33s: крепкий середнячок с мощной батареей".

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