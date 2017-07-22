Компания POCO объявила о выпуске 6,6-дюймового 5G-смартфона M4 Pro 5G с ЖК-дисплеем, имеющим разрешение Full HD+ (1080х2400 пикселей) и соотношение сторон 20:9. У нового аппарата есть поддержка технологии DynamicSwitch, которая обеспечивает динамическое переключение частоты обновления экрана между 50, 60 и 90 Гц. Частота дискретизации касания составляет 240 Гц, цветовая гамма соответствует требованиям DCI-P3.
Внутри смартфона находится 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 810, содержащий два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,4 ГГц, а также графический процессор Mali-G57 MC2. Главная особенность чипсета - встроенная поддержка 13 диапазонов сетей 5G SA / NSA. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 4,6 или 8 Гбайт, объем основного хранилища - 64 или 128 Гбайт (UFS 2.2). Память может быть расширена до 1 Тбайта с помощью microSD.
Блок камер на тыльной стороне представлен 50-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8, светодиодной вспышкой и сверхширокоугольной камерой с разрешением 8 Мп и диафрагмой f/2.2. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и апертуру f/2,45. Она располагается в небольшом отверстии экрана.
На боковом торце находится датчик отпечатков пальцев. Имеется также ИК-датчик.
Телефон оснащен линейным вибромотором и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Время его полной зарядки составляет 59 минут.
Цена POCO M4 Pro 5G:
4+64 Гбайт - 15 100 руб.
6+128 Гбайт - 17 100 руб.
8+128 Гбайт - 19 100 руб.
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